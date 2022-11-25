外匯探搜｜人民幣谷底已過 邁向緩慢反彈

今年初以來，中國受到嚴格的防疫清零政策，以及房地產行業去槓桿等因素影響，民間消費活動放緩和房地產投資持續低迷，拖累中國經濟復甦使得人民幣表現疲軟。

9月28日人民幣匯率出現自從2008年以來首次跌破7.2關卡，迫使中國央行出手，一方面上調遠期售匯業務的外匯風險準備金率遏止人民幣貶值，同時也要求國有大型銀行做好準備在離岸市場出售美元穩住人民幣匯價。由於美國聯準會與中國央行之間的貨幣政策分歧，利差因素在短期內仍將對人民幣表現帶來壓力。不過，人民幣表現最糟糕的情況可能已經過去。

調整防疫措施 放鬆房市政策

11月11日中國官方發佈了優化疫情防控20條措施，雖然重申堅持「動態清零」防疫總方針，但指出20條優化措施旨在糾正過度防疫的情況。

市場普遍解讀，此次調整可能是防控進一步放開的前兆。首先，更強調基於病毒變異特點和疫情科學數據進行防疫政策調整；此外，更強調疫苗接種、藥品儲備和醫療資源建設，為進一步開放提前做好準備；同時，要求各地落實屬地責任，加大對層層加碼問題的整治力度。

渣打銀行財富管理團隊預估，中國防疫清零政策有望在2023年第二季開始有更顯著放寬，到2023年底大多數防疫限制措施有望解除。

另一方面，針對國內房地產問題，中國監管機構11月11日聯合發佈《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》（簡稱「金融16條」），支持房地產市場平穩健康發展。渣打銀行財富管理團隊認為「金融16條」可能有助於緩解房企流動性壓力，控制房企信用風險，遏制房地產投資下滑趨勢，為房地產政策根本性重大轉變。

預期中國經濟成長將觸底回升

渣打銀行財富管理團隊預估，在主要成熟市場面臨衰退風險的情況下，中國將成為2023年經濟成長優於2022年的唯一主要國家。預期中國的貨幣政策可能會在2023年上半年出現調整，不再那麼鴿派，2023年下半年中國防疫措施放寬後，民間消費有望大幅反彈，同時房地產投資不振對於經濟成長的干擾將減弱，預測2023年中國GDP成長有機會達到5.8％。

隨著中國包括國內的防疫清零政策、房地產問題，和外部美中關係、鷹派聯準會的衝擊等主要風險逐漸緩解，中國資本外流的情況可能會改善。

人民幣國際化仍持續推進中，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）從2022年元旦正式生效，國際貨幣基金（IMF）也在今年5月將人民幣權重由10.92％上調至12.28％，有助於進一步提升人民幣的國際儲備貨幣地位，其占全球使用量的增加應該會提振人民幣的長期需求。

人民幣逆風消退

展望2023年，渣打銀行財富管理團隊預估，由於中國經濟成長動能回升、鴿派貨幣政策減弱、國際收支穩固，以及人民幣國際使用率上升，將支撐人民幣表現。

現階段雖然人民幣貶值的走勢已經扭轉，但預期不會出現強勁的反彈，而較可能會呈現緩步回穩的走勢，主要的原因是，預期中國在退出其嚴格的防疫清零政策將會是一個漸進且漫長的過程，同時會受到國際外部需求疑慮的影響。

此外，美國聯準會暗示到明年上半年仍將持續升息，人民幣兌主要貨幣的利差也可能進一步擴大。預估美元兌人民幣到2022年底可能來到7.10價位，2023年上半年之前將在7.0～7.2區間整理，並可能會在2023年底有機會來到7.0以下。

（文／渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管劉家豪）

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