外匯探搜｜美國通膨數據低於預期 壓抑美元表現

美國於今年11月10日公告10月通膨數據後，美元兌主要貨幣顯著走弱。10月消費者物價指數（CPI）年增率從前期的8.2％降至7.7％，也低於市場預期的8.0％；排除食品和能源的核心CPI年增6.3％，低於市場預期與前期的年增6.6％。

由於樂觀預期美國通膨高點已過，在數據公告之後，市場便預期聯準會（Fed）未來可望放緩升息步調，美國10年期公債殖利率快速跌至約3.7％的水準。最新芝商所FedWatch工具顯示（11月16日），Fed於12月會議升息50個基點的機會約85.4％，升息75個基點的機率則是從前一個月的69.8％降至14.6％。

這樣的變化也符合星展集團對於聯邦基金利率（FFR）上限在今年底將升至4.50％的預期；星展集團目前預期，明年第1季的Fed兩次會議仍將分別升息25個基點，FFR上限會升至5.00％。

美元遭受拋售 似乎有點過度了

市場對Fed可望放緩升息步調的預期升溫，導致美國公債殖利率下滑，美元指數（DXY）震盪走弱。但星展集團認為，近期美元遭到拋售的情況似乎有點過度了，投資人仍需關注美元利率水準的變化。

堪薩斯城聯邦銀行總裁Esther George近期便指出，尚未看到足夠的證據顯示通膨下降或就業市場趨緩，可以令Fed暫停升息。舊金山聯邦銀行總裁Mary Daly則是認為，FFR可能在4.75％至5.25％達到高點，高於市場與星展集團預期的5％，也高於目前10年期公債殖利率，投資人應留意公債殖利率回升時支撐美元表現的風險。

今年以來，美元指數從約95的價位一度升至約115的高點，大幅升值約21％；而近期修正已接近105價位，回吐了約50％的升幅。105也是Fed在8月全球央行年會進行時反駁當時市場鴿派預期的水準。

現在要斷定美元將反轉走弱可能還為時過早。星展集團認為，美元指數很有可能呈現如2015年至2016年時區間震盪盤整格局。因為，Fed尚未明顯表態2023年升息的步調以及利率何時會升至高點。此外，歐洲和英國的經濟仍面臨陷入衰退的窘境；而中國的經濟成長情勢也尚未顯著改善，還無法再次引領世界經濟的成長。因此未來DXY將可能介於105至115之間，呈現大區間震盪。

英國通膨率未放緩 英鎊回升難見力道

在11月15日短暫的測試1.20後，英鎊兌美元的升勢停滯了。英國的經濟前景存在衰退的風險。財政大臣杭特（Jeremy Hunt）計畫在未來兩年內凍結所得稅、國民保險、遺產稅和養老金方面的免稅門檻和補貼，藉以解決英國預算的550億英鎊的赤字問題。

杭特表示，很有可能問題不在於是否陷入衰退，而在於能做些什麼，讓衰退變得更短暫和更淺。他也將尋求與英國央行（BOE）合作，對抗通膨和全球利率的上升。

與美國不同，英國的消費者物價指數（CPI）年增率並未放緩，並且在10月升至11.1％，這是41年來的高點。英國國家統計局（ONS）認為通貨膨脹率會更高，若不是政府的能源價格上限，通貨膨脹率將是13.8％。

市場預期，BOE在2023年中時會將指標利率從目前的3％升至4.25％。期貨市場則是顯示，在11月3日升息75個基點後，12月貨幣政策會議將升息50個基點至3.50％。但星展集團懷疑可能仍無法推升英鎊兌美元升至1.20之上，預期將介於1.10至1.20震盪。

（文／星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉）

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