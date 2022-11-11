外匯探搜｜美元升勢有望持續到年底

美國聯準會（Fed）在11月1、2日的政策會議上宣佈連續第四次升息75個基點，符合市場普遍預期，美元指數（DXY）隨之走高。考慮到美元仍主導市場走勢，且愈趨高漲的利率使得美元仍具吸引力。



聯準會在最新聲明中表示放慢升息步伐，但由於聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上總體保持鷹派立場，這項聲明給市場帶來的鴿派寬慰很快消失。他淡化了可能放緩升息步伐的重要性，認為更重要的問題是「利率應該上升到什麼程度」，以及應該維持多長時間。

最終政策利率可能更高 推升美債收益率

鮑爾指出，最近的資料表明，利率峰值應該高於此前在9月20-21日聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上預測的水準。9月聯邦公開市場委員會對聯邦資金利率的預測中值如下：2022 年底為4.375％，2023年底為4.625％。因此，鮑爾的言論表明，最終政策利率可能高於4.625％，這推動美債收益率上升。

自2022年3月以來，聯準會已升息375個基點，並表明將會進一步升息。我們的經濟學家目前預計還會有兩次升息，每次升息50個基點，令聯邦資金利率目標區間上升至4.75％～5.00％。此外，明年美國核心通膨可能維持高位的情況下，貨幣政策須看到通膨明顯降溫才可能調整，因此聯準會在2023年或2024年降息的可能性大幅下降。

我們仍然認為，美元在年底前仍有一定的上升空間。然而，聯準會政策隨著數據調整，美元能否持續走強仍然取決於關鍵經濟數據，而後續反應則視市場對經濟衰退風險擔憂情緒而定。

英鎊：英國央行實施30年來最大幅度的升息

11月3日，英國央行將政策利率上調75個基點至3.00％，符合市場預期，此次升息為英國自30多年前「黑色星期三」以來最大的幅度。這一結果遭到部分鴿派成員的反對，貨幣政策委員會9名成員中有兩人投票支持小幅升息：丁格拉（Swati Dhingra）支持升息50個基點，鄧蕾羅（Silvana Tenreyro）支持升息25 個基點。

與此同時，英國央行的預測顯示，假設遵循市場利率的預期，兩年後通膨為1.4％，三年後為0.0％——遠低於其通膨目標。英國央行仍預計英國將出現嚴重經濟衰退，國內生產總值（GDP）可能連續8個季度下降。

英美央行相同升息幅度 最終利率看法存在分歧

在英國央行發佈比預期略顯鴿派的聲明後，英鎊兌美元隨即下跌。



儘管英國央行本次升息的幅度，相同於美國聯準會在11月2日宣佈的升息75個基點，但兩家央行對未來最終利率的看法存在明顯分歧。

英國央行指出，儘管需要進一步升息，但這最終將意味著「利率峰值將低於金融市場的預期」。這與聯準會的看法形成鮮明對比。聯準會認為，即使升息的步伐可能放慢，最終利率也可能需要上調。

總之，這對英國經濟和英鎊而言是非常發人深省的消息。考慮到美國和英國在經濟和利率預測方面的週期性差異，我們預計英鎊兌美元的跌勢將會持續到今年年底。

（文／滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部主管李勝凱）