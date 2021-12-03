外匯探搜｜美元強勢不變 非美貨幣短線輪彈

檢視2021外匯市場表現，美元因聯準會的寬鬆貨幣政策退場預期而出現整體性走強。新興貨幣首當其衝而於下半年出現趨勢性下滑，成熟貨幣當中，歐元、日圓因貨幣政策相對寬鬆而出現較大貶值幅度，澳、紐、加幣因原物料行情而相對有撐。

美國通膨壓力在成熟市場中相對較高，雖也引起消費動能受到壓抑、甚至是停滯性通膨的疑慮，不過10月零售銷售年增率繳出16.3％的亮眼成績，顯示經濟成長維持穩健腳步，本行預估2022下半年聯準會將至少有一次的升息。而聯準會主席鮑爾近期在聽證會的發言點出，通膨不能再用暫時性的說法視之，12月FOMC會議可能討論是否加快減碼速度。在貨幣政策的支持下，2022年美元仍將維持核心強勢地位。

美元指數仍處相對高位

不過美元仍具有短線的盤整和修正可能，原因包含：

．美元指數97的價位已接近2014年底以來的高位區間（見圖），期貨看多美元部位也已偏高。

．歐洲疫情再起，11月底更傳出傳染力更提升的新冠變種病毒Omicron，股市信心受到衝擊，但美元指數卻未因避險情緒而走揚，反而小幅修正至96之下，顯示在聯準會近期鷹派的言論下，部分投資者仍認為若經濟復甦受阻，升息預期更可能暫時放緩。

．中國在2021下半年經歷了監管、恒大債務、限產限電等問題，景氣表現低迷，不過在中國人行開始對金融市場注入資金、出口持續提供支撐的環境下，中國景氣數據略有改善跡象，11月的官方採購經理人指數（PMI）回到50的景氣榮枯線之上。非美經濟體的景氣回溫，將帶動非美貨幣反彈契機。

留意日圓、人民幣後市

綜合上述結論，本行認為2022年美元強勢格局不變，區間將較2021年上移，惟2022上半年或先進入盤整修正，非美貨幣屆時有輪動反彈機會。短期機會點和著眼點包含：

．日圓著眼於價位已過低及避險配置的重要性。

．人民幣升值空間有限，不過具備較佳的利率和穩定性。

．原物料行情和升息題材可留意加幣。

供應鏈瓶頸、停滯性通膨疑慮則是2022年最需關注的風險，貨幣政策、債匯避險配置和新興市場走向皆受牽動。高盛預期供應鏈瓶頸緩解可分為三個階段：1、2021年第四季，亞洲國家工廠逐漸重啟；2、2022上半年，美國缺工問題緩解；3、2022下半年，塞港問題解決。建議投資人可以按照這個時序，觀察事態發展是否能按照此基準情境進行。

（文／中國信託銀行財富管理產品處理財規劃部投顧中心）

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