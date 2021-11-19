外匯探搜｜歐能源漲＋通膨升 經濟添憂歐元承壓

由於美、歐國家疫苗施打加速覆蓋率較高，各種商品與服務需求強勁反彈推升經濟持續復甦；不過，也因為全球供應鏈持續面臨瓶頸及國際油價大漲而引發了通膨升溫壓力。美國聯準會（Fed）在11月初利率決策會議宣布啟動縮減量化寬鬆，以每個月減少150億美元購債規模的速度，於2022年中結束這一輪的購債計畫。現階段，各國央行開始在支持經濟及控制通膨的政策選擇上出現了分歧。

主要央行當中，美國聯準會與歐洲央行（ECB）貨幣政策最令市場關注，相較於聯準會QE退場的行動，歐洲央行維持貨幣寬鬆的作法，導致年初以來歐元兌美元一度下跌超過7％，與2020年歐元升值將近9％的表現，呈現明顯落差。

根據歐洲統計局11月17日所公布數據顯示，歐元區10月份的通膨月增率為0.8％，年增率達到4.1％，超過歐洲央行所設定目標的兩倍多，而半數的上漲貢獻來自於能源價格。被視為歐洲基準的荷蘭天然氣近月期貨價格飆升，主要是因為建立冬季能源庫存的需求強勁，但此時俄羅斯輸入西北歐的缺口持續不足，且德國能源監管部門在11月16日宣布，暫停對俄羅斯和該國之間有爭議的「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管道項目的認證程序，對於本已受到能源不足而困擾的歐洲經濟雪上加霜，歐洲天然氣價格維持在高點，而能源價格高漲連帶產生的通膨，以及經濟動能受衝擊的問題，使得歐元區的決策官員陷入兩難。

歐洲央行於10月底的利率會議時表示，希望在中期內將通膨率維持在2.0％，並表示通膨飆升是暫時的，預期2022年物價增長將會放緩。

疫情升溫 干擾市場信心

不過，面對通膨壓力來襲，歐洲央行總裁拉加德在11月15日公開談話時態度出現轉變，她表示：「供應鏈瓶頸持續及能源成本飆漲，將導致歐元區經濟成長減緩，而且高通膨持續時間可能較先前的預期更久，通膨已經來到歐洲央行目標的兩倍，今年底、明年初可能進一步上升，若現在收緊貨幣政策，可能會扼殺後疫情時期的復甦。」

近期歐洲爆發第四波疫情，防疫模範生德國解封也才短短四個月，就被迫重啟居家上班的措施，各國政府正研議擬再度實施封城措施，例如荷蘭從11/13起已採取局部封城令為期三周；奧地利甚至自11/15起進一步針對未施打疫苗民眾實施十天居家管制，違者可處500歐元罰款，這些防疫措施是否再度衝擊經濟復甦仍有待觀察，也令央行面臨的局面更加艱鉅。

渣打銀行財富管理團隊預期，歐洲央行短期內不會縮表升息，其寬鬆政策是基於對歐元區通膨將在2022年大幅放緩的預期，因此不太可能突然轉為鷹派，但如果通膨沒有按預期放緩，仍持續高於2％的話，其政策立場可能會受到質疑，並被檢視是否需要在2022年期間採取積極措施。因此，在通膨是否延續的疑慮被釐清前，歐元表現可能依舊承壓。

未來幾季 歐元可望回穩

觀察美國與德國的實質利差，美國有相對較高的通膨，導致實質利率相對較低，從實際利差的角度預期歐元兌美元有撐；相較於名目利率，實際利差與歐元兌美元的關係往往要強得多。工資成長率是美國和歐元區實質利差的當前風險。美國目前工資上漲壓力的故事是眾所周知的，但歐洲方面，歐元區工資成長率走低，勞動力成本名目價格成長率在第二季由正轉負，因此與美國相比，歐元區的工資所帶來的通膨壓力較低，但也顯示經濟相對疲弱狀況。

渣打銀行財富管理團隊預估，美國的通膨將在2022年中期放緩，預期將緩解各國央行政策分歧對外匯市場造成的波動，加以美國聯準會政策愈加明朗，此外，全球經濟成長前景改善使得美元避險需求回落，預計未來幾季歐元兌美元有機會逐漸回穩，但這此之前，歐元短期表現恐將遇冷。

（文／渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管劉家豪）

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