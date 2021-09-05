非美貨幣齊歡唱 這貨幣有加乘效果

美元蹲下來了。受到最新就業數據不佳、物價高漲造成缺工問題更嚴重，美元指數連二周從近期最高點的93.56，一路下跌到3日的92.12，表現疲弱的美元，讓非美貨幣一齊歡唱，推升歐元近週快速反攻，週線升值0.68％，同時帶動英鎊近週升值0.5％，澳幣、紐幣更是歡慶跳躍，單周就分別挺升0.85％、0.81％。

渣打財富管理看好英鎊收高，英鎊小幅上漲至1.38之上，呼應近期美元疲弱態勢，市場對英國疫情捲土重來的擔憂似乎有所消退。技術面上見到改善，匯價重返200日均線上方，關注短線阻力1.3910位置。3日已到1.387，不負多頭所望。富蘭克林證券投顧估測，景氣復甦預期與風險偏好回溫，是英鎊的利多因素，預估英鎊將介於月線1.377與半年線1.392區間震盪。

英鎊近期尚有預期政策與政治風險等相對不利因素，伴隨美元疲弱，英鎊沒有出現澳、紐幣的激動，但成長實力條件充沛，金融業主管認為，此時在相對低點買進英鎊，風險偏低，直接可用來投資台灣市場上買的到的純英式基金，就是以英鎊本幣、投資英國股票，從挑選一個月來續效排名前位的五檔來看，沒有讓投資人失望，屆時匯率和基金投資兩頭的加乘績效可期。

對於美元接下來的命運會如何？富蘭克林證券投顧表示，預期9月利率會議將提供進一步指引，11月或12月正式宣布縮減購債，並在接下來的月份啟動縮減購債，隨著退場路徑逐漸明朗且聯準會不急於升息下，預期因素降低，美元波動可望趨於平緩而偏中性，除非就業與通膨數據大幅超乎市場預期，否則預估美元走勢將介於半年線91.6與月線92.9之間震盪。

台灣市場上有純英式共同基金可供選購。資料來源／鉅亨網

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