台幣27元新常態？美元外資央行很關鍵

暌違近24年，新台幣收盤又見27元價位，主因央行3月初開始，讓新台幣匯率「回歸市場供需決定」。至於是否就此進入「27元新常態」？匯銀主管認為，美元走勢、外資動向、央行態度為三大關鍵。

匯銀主管強調，新台幣匯率來到27元，不是新鮮事，早在今年初開紅盤日隔天、1月5日，盤中就來到27.973元。接下來盤中最高價都看得到27元，持續至3月8日，3月9日才重返28元。但當時因為央行在尾盤作價調節，幅度動輒4～5角之多，「否則早就是27元常態了」。

今年以來新台幣升勢相對強勁，就算3月一波回跌，對美元匯率由升轉貶，但與主要亞幣相比均是最強地位。匯銀主管指出，央行明知被美國財政部列入匯率操縱國機率高，去年還是「買好買滿」，總計進場買匯391億美元，畢竟維持匯市秩序更重要，只能「超前部署」，擬好四大理由說服美國財政部。

「理由充分很重要，但誠意也不可少」，匯銀主管表示，儘管四大理由被美方暫時接受，但在美國財政部4月16日公布的最新匯率報告中，台灣仍列入「加強觀察名單」，意味著接下來到10月的下半年匯率報告出爐期間，我國央行在匯市是否有持續干預舉措，將會影響到美方的判斷，因此，「看來短期內央行不會再在尾盤進場大肆作價」，應該會繼續放手「讓它去」。

匯銀主管預期，近期美債殖利率陷入停滯，暫無反彈衝高跡象，因此國際美元指數也停在91之下低位整理，外資今年以來匯入匯出量相對保守，主要因應換股操作，並無太大部位匯入需求。但近日來量能趨於擴大，若後勢不變，新台幣將持續升勢不變，加上出口表現亮眼，出口商滿手美元貨款等著進場，國際上若無新的巨大黑天鵝，恐怕新台幣將正式進入27元新常態。

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