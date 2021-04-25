美元轉弱新商機 外匯保證金、海外期貨賺價差也賺獲利

4/13美國聯準會主席鮑爾發表在今年不升息言論後，美元一路下跌，無論是台幣對美元下破28關鍵價，或者是美元指數跌破91，都表示了美元止跌時間未到，如果美元不能投資，那麼外匯操作上還有哪些選擇？

自拜登上任後，狂撒1.9兆美元，平均每秒需要花掉121萬元新台幣，撒了這麼多錢，市場最為擔心的是什麼時候不撒了？而鮑爾在4/13的言論，剛好消除了市場的疑慮，也就是說，聯準會與美國政府已經達成共識，美國將在今年度繼續撒錢，這就意味著，今年美元很難漲。

大家可以思考一下，如果我們只是想著到銀行換美元，這時候會發現，當美元下跌，銀行中的帳戶價值也隨之下跌，但如果換個思維，只要我們找到一個美元下跌能夠獲利的商品，那麼商機也隨之而來。

在傳統的思維上，一般人如果想要操作外匯，都是先到銀行換外幣，等到外幣漲上去後再把它換回來，但退一步來看，我們真的想擁有外幣本身嗎？其實不是，我們想要擁有的是外幣漲跌跟我們有關係，從而我們能夠賺取中間價差，如果我們的目的是賺價差，其實「差價合約」這個商品更適合我們。

在台灣能夠操作「差價合約」的方式有兩種，一種是最近很夯的外匯保證金，另一種則是海外期貨，兩者的操作邏輯差異不大，但外匯保證金需要準備的資金少，最低100美元就可以開始，比較適合初學者操作。

舉個例子，假設在國際市場中EURUSD(歐元兌美元)報價是1.1934，這表示一歐元可以換到1.1934美元，如果今天美元下跌了，表示要用更多的美元才可以換到一歐元，所以EURUSD價格會往上漲，而我們賺到的就是EURUSD往上漲的價差。

換言之，只要美元持續走弱，那麼像是EURUSD、GBPUSD(英鎊兌美元)、XAUUSD(現貨黃金美元)就會有機會往上漲，所以別再傻傻的只會到銀行買美元了，只要善用其他貨幣與美元的關係，利用「差價合約」來賺取價差，即使美元跌，一樣能夠創造獲利。

新聞來源：理財周刊、文：理周教育學苑 ‧ 方鈞

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