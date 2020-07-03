台幣狂衝 渣打：強勢美元時代終結

新台幣強勢暴衝，渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，上半年疫情重創美國經濟，美元利差優勢也消退，加上各國相繼復工解封，推升美元走勢的避險需求也不若以往強勁，預期美元將轉趨弱勢；渣打銀行相對看好歐元、澳幣、和英鎊的後續走勢，建議投資人可評估多元佈局分散外匯資產配置。

值得注意的是，人民幣仍扮演美中關係「溫度計」的關鍵工具，預期美元兌人民幣短期內可能落在6.9-7.2區間格局，加上中國第二季GDP 成長率有機會由負轉正，經濟基本面改善，也可望抵銷地緣政治風險的部分衝擊。

渣打發布2020年下半年全球投資市場展望，指出隨著與疫情共處的新經濟模式逐漸成形，基本面也可望落底回穩，渣打銀行預估經濟基本面將呈現「P」勾勾型復甦。各國持續推出刺激救市措施以支撐經濟，全球資金動能充沛將是一大利多，但仍需持續觀察新冠肺炎疫情是否再起、美中關係緊張、與年底美國大選所帶來的不確定性。

陳太齡表示，在後疫情時代，全球主要經濟體與金融市場將以不同步調逐漸走向復甦，各國陸續解封復工，投資人應將關注焦點由上半年的疫情衝擊，轉向危機之後的重建與低利率新常態。

渣打銀行對2020下半年風險性資產整體表現仍保持樂觀，就中長期而言，同時看好企業債與新興市場債，預期將略優於股市表現。然而，疫情發展仍未明朗、美中緊張情勢、美國總統大選，與疫苗開發時程，仍是值得留意的變數，預期下半年市場波動仍無法避免，看好黃金後市表現，建議適度配置黃金資產抗波動。

（中時 黃琮淵）

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