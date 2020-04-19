愛台灣就對了! 外匯投資、錢留新台幣有保庇

新冠疫情爆發至今，在台灣的民眾都知道，要能避開被病毒感染，就不要輕易離開台灣，這個道理，最近竟也適用於外匯投資，錢留新台幣部位，相對安全多了。

瑞銀財富管理指出，新冠疫情觸發全球經濟活動大停擺，病毒及經濟前景也持續困擾著亞太貨幣，投資人面臨諸多風險和不確定性，需注意的是，亞太地區經濟由出口主導，在歐美發不出訂單的情況下，糟糕的經濟數據將拖累亞太貨幣在第二季承受壓力。

瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯分析師陳得能指出，今年上半年，投資者還未掌握好經濟活動的停擺程度，更摸索不到下半年的復甦軌跡，需注意的是，避險資金這段時間以來依然偏好美元，可是，流動性緊繃引發的美元漲勢可能在一至兩個月後可能無以為繼，在疫情期間搶進美元似乎也不是聰明之舉。

對於亞太貨幣第二季操盤的建議，瑞銀財富管理認為，韓國、澳洲、紐西蘭、印度、印尼、馬來西亞、泰國及菲律賓等的貨幣，通通面臨較高風險。日圓在6月底前，對美元可能漲至100關口，但下半年回調至104水平，相對上人民幣能以小幅波動，對美元可持穩於7.0上下。

至於外銀「不被允許」分析的新台幣走勢，實際上進入第二季以來，比人民幣還穩。上周（4/13～4/17）國際美元先弱後轉強，主要亞幣升貶互見，新台幣對美元整周僅升值0.1分，約是回到原點，收在30.102元兌1美元，但周線仍是連二升。

上周新台幣僅小升0.1分，主要亞幣以印尼盾飆升2.53％表現最強，其次日圓升值0.56％，泰銖小幅上揚0.18％。其他馬來幣重挫1.62％、星幣大跌0.85％、韓元貶值0.75％、人民幣下滑0.57％，新台幣仍約居中的位置。

匯銀主管指出，新台幣3月以來因保險業海外投資的資金回流，在主要亞幣中表現相對強勢，且短期仍將繼續消化，若美元未明顯走強，不排除新台幣下周仍有機會再測試30元大關，至於是否能站穩2字頭，就看外資是否偏匯入而定。

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