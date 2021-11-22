4年緣盡 LINE Pay出清一卡通持股

歷經近4年多的入股關係，LINE Pay與一卡通的「婚約」畫下休止符。LINE Pay本月初全數出清所持一卡通近3成股權，並退出董事會，雙方由策略投資轉向單純業務合作，現階段逾400萬LINE Pay Money用戶權益暫時不受影響，但合作關係能維持多久已出現變數，為競爭激烈的電子支付市場投下未爆彈。

受監管 LINE Pay萌退意

對於雙方關係出現變化，一卡通表示，持股調整是LINE Pay的公司策略考量，不過一卡通與LINE生態系、LINE Pay服務的合作，都會持續推動，沒有改變。LINE Pay則回應，「很抱歉，不予透露相關細節」。

LINE Pay卡位台灣電支市場，2017年增資一卡通公司3.4億元，取得近3成持股，成為單一最大股東，藉此補足LINE Pay沒有電支執照的劣勢，雙方更在隔年推出「LINE Pay一卡通帳戶」，挾LINE Pay的高滲透率，目前累積超過400萬用戶，儲值餘額逾10億元。

雙方看似合作密切，不過近期出現變化，雖LINE Pay是最大股東，在董事會上卻不敵以高雄市政府為首的「聯軍派」，反而區居少數，無法取得主導權；加上有別於第三方支付，電支受高度監管，都讓LINE Pay覺得在生態系拓展上綁手綁腳，萌生退意。

目前在手機裡的LINE Pay，其實是透過介面整合做到「一個程式、兩張執照經營」，如果是綁信用卡付款，是LINE Pay的業務，但若是儲值、轉帳等功能，屬電子支付範疇，由一卡通負責，不過因為綁在一起，只要有一方的系統癱瘓，就會連帶影響到另一方。

分手的導火線源自於此，因一卡通需與悠遊付、街口等電支業者競爭，功能不斷累加，難免衝擊系統穩定度，卻因綁在一起，且LINE又是全球串聯，曾發生一卡通因系統出問題，日本LINE Pay也無法交易的尷尬情況，讓日方如驚弓之鳥，於是有了切割想法。

一卡通 廣邀業者增資

對於LINE Pay退股，一卡通保密到家，除了找聯邦銀「救急」接手股權，業界透露，也已經向金融科技、支付業者以及大型通路廣發英雄帖，力邀參與明年增資，透過廣泛結盟，降低LINE Pay出走衝擊，維持既有優勢。

（中國時報 黃琮淵）