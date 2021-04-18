手機搞定金融服務 什麼是純網銀一次看

民國108年是台灣金融新里程碑，金管會一口氣核定3張純網銀許可。目前樂天國際銀行與連線商業銀行（LINE Bank）已獲准正式營業，業者新加入市場看似稀鬆平常，不過純網銀究竟是什麼，又會如何改變你我對金融的既定印象？

純網銀，顧名思義是沒有實體據點的銀行，沒有櫃員、不用排隊，與純網銀接觸的媒介全採線上模式。

若要區分純網銀與傳統銀行定位，樂天國際銀行總經理佐伯和彥以披薩理論解釋。他說，有的義大利餐廳會提供店內用餐，但也提供外送披薩服務；還有另一種沒有門市的餐廳也做披薩外送，純網銀就像是沒有門市的餐廳，在沒有實體分行情況下，仍可提供相同服務的銀行。

過往若要申請銀行戶頭，不僅要跑一趟銀行臨櫃辦理，有些銀行甚至會要求先存入一筆金額，才算真正完成開戶手續。

沒有實體分行的純網銀，民眾只要上網或是手機下載APP後線上開戶，填好基本資料、備好身分證或串連其他銀行資料，最快10分鐘就能完成手機開戶，審核通過後，會收到樂天寄送的實體金融卡，如果有現金需求，只要到任一台自動櫃員機（ATM）提款即可，到日本也可以直接領日幣。

雖然一切線上操作，但別以為只能跟機器對話，一旦操作碰到問題時，目前樂天提供文字、電話與視訊3種客服管道，可以馬上解答問題，感受有溫度的服務。

純網銀初期提供線上開戶、存款、信貸、匯款類業務，跟傳統銀行提供的網路服務接近，未來隨著法規逐步開放，可能會發展法人相關業務。

雖然監理規範多，不過純網銀擅長串連生態圈資源，打造出各式各樣獨特商品，舉例來說，日前樂天銀行推出「桃猿必勝定存33天」專案測試台灣市場，只要樂天桃猿隊在今年上半球季奪冠，年息將翻倍，合計享受年利率1.1%。

佐伯和彥表示，台灣金融商品較少跟運動賽事結合，希望透過這類專案一方面加強樂天在消費者心中的印象，一方面讓民眾瘋職棒時，若支持的隊伍獲勝，還可以享受加碼利息。

LINE Bank日前宣布將在4月22日正式開業，雖然尚未正式公布商品內容，不過官網一張半圓示意圖寫著「打造智慧金融生態圈」，生態圈包含交通、旅行、購物、手機、旅居國外等5大品項，即使人在國外，同樣能使用純網銀，打破國界限制。

近期樂天將導入電子支付服務，此舉有助於樂天把觸角延伸到線下，串連起線上與線下雙向循環，也就是說，只要擁有樂天帳戶，未來有機會直接使用樂天電支功能，無需設定信用卡就能從帳戶直接扣款。

從APP到電子支付，突顯出手機是純網銀對外連結主要載具，也是客製化生態系的媒介，只要一支手機，從銀行開戶、存款、借款、消費、兌換等，都能快速完成搞定，擺脫地理與時間限制，不用臨櫃抽號碼牌等叫號。數位浪潮造就新型態銀行誕生，金融科技帶來的便利性，純網銀正在加足馬力實現中。

延伸閱讀

從線下到線上！純網銀開戰啟動數位革命