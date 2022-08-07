銀行慶88節 刷卡優惠大比拚

因應父親節，各銀行陸續推出刷卡優惠活動，因應今年國內消費仍受到疫情影響，父親節刷卡檔期刷卡消費仍主打網購消費，不過隨著疫情趨緩加上民眾外出意願大增，今年旅遊與餐廳消費上的優惠也較去年多，尤其多家銀行搭配指定卡別回饋，民眾善盡孝心之際最多可以省下超過10％以上的回饋。

台北富邦銀行今年推出「爸氣十足」刷卡優惠活動，只要使用LINE Pay綁定富邦J POINTS卡，就可於三星商城消費滿額最高享5％回饋，Under Armour官網及IKEA線上購物則不限金額消費最高享10％回饋；富邦momo卡在momo通路刷卡除享5％回饋無上限，千大品牌最高10％無上限；Open Possible聯名卡則在指定餐飲和影音娛樂刷卡享最高5.5％回饋。

北富銀表示，去年受疫情影響之故，父親節檔期刷卡消費仍以網購為主，網購刷卡簽帳金額甚至達百貨通路近5倍之多，顯示疫情影響之下民眾消費行為模式的轉變。隨著與疫情共存成為生活新常態，民眾外出的意願大增，且生活也逐漸回歸常軌，預期今年刷卡消費態樣將與去年有很大不同。

北富銀因而針對最受歡迎的網購、用餐、旅遊、影音等不同場景需求，推出豐富的刷卡優惠活動。

玉山銀行則針對PChome、MOMO、蝦皮三大線上購物平台推出父親節專屬優惠，指定U Bear卡消費滿則大手筆贈送刷卡金回饋，其中以蝦皮8月單筆滿5,000元以上，贈500元刷卡金（含一次付清與分期付款），使用U Bear卡同享原卡片及網購加碼回饋150元刷卡金，共獲得650元刷卡金，回饋率高達13％。

中信銀行則推出全卡友父親節活動，包括於旅行社、飯店、指定旅遊平台、航空及免稅店刷中信卡最高回饋1,300元，若要購買父親節禮物，到大潤發、家樂福、愛買等單筆分期滿6,000元，贈100元抵用券，於全聯福利中心刷中信卡最高贈500點福利點。

台新銀行因適逢專為經典玫瑰信用卡打造的「83玫瑰節」邁向第九年，及歡慶台新30周年，8月推出玫瑰卡/玫瑰Giving信用卡專屬的「瑰密選店」活動邀請超過20家商戶推出消費最高8.3％回饋，玫瑰卡友可利用專屬優惠，可滿足父親節聚餐、送禮到出遊等需求。