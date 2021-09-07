海外網購當道 國銀搶發多幣簽帳金融卡

看好海外網購商機，國銀也搶發多幣簽帳金融卡。永豐銀行1日宣布發行本國銀行首張「多幣簽帳金融卡」，連結12種外幣提供全球刷卡消費、國內外提款及悠遊卡功能。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，「多幣簽帳金融卡」以12種指定外幣刷卡消費，可從外幣帳戶直接扣款，不受匯率影響，還有國外消費1.5％現金回饋；也可於國外提領永豐外幣帳戶的外幣存款，並免手續費優惠。

目前國內發行多幣簽帳金融卡的只有外銀，像是「花旗晶片金融卡全球外幣通」可支援14種幣別、「匯豐環球Visa金融卡」則支援九種幣別，而本國銀行較少發行此類卡。

「花旗晶片金融卡全球外幣通」提供刷卡消費享0.5％現金回饋、帳戶當月日平均餘額達新台幣80萬元以上，海外提款免手續費；「滙豐環球Visa金融卡」提供卓越理財帳戶、運籌理財ONE能戶不限通路、幣別之指定刷卡消費回饋享新戶3％、舊戶2％（每月每戶上限新台幣200元）。

永豐銀觀察，疫情之下，2021年上半年國人難以出國，但國人海外網購消費力卻持續增溫，因此，近期也加入發行多幣卡的行列。

吳建毅表示，永豐「多幣簽帳金融卡」提供國內消費0.6％現金回饋、指定保費代繳1.1％現金回饋、國外消費1.5％現金回饋，12種幣別包括：美元、日圓、港幣、歐元、英鎊、瑞士法郎、澳幣、新加坡幣、瑞典幣、加幣、南非幣、紐西蘭幣等。卡友只要存有海外網購計價幣別，刷卡消費將從外幣帳戶直接扣款，不受當日匯率影響。

吳建毅表示，客戶可隨時透過永豐MMA金融交易網、行動銀行或DAWHO App查詢帳戶餘額，並善用匯率到價通知功能掌握匯率低點。持永豐「多幣簽帳金融卡」在國外提領現金，不但可直接提領永豐外幣帳戶中的12種外幣存款，例如：在歐元區國家ATM自動櫃員機可自永豐銀行歐元存款帳戶中提領歐元現金。