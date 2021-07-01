富邦中信2大神卡回饋有新制 7月後變這樣

兩大神卡7月起「換約」，權益有消有長，中國信託英雄聯盟卡維持電商10％回饋，新增東森購物及Viva TV，但多了指定電商每月累積消費滿5000元的門檻；富邦J卡「無腦刷都3％」沒了，只有綁定LINE Pay才有3％，非綁LINE Pay都是2％，另針對Netflix等5大影音平台、UberEats及foodpanda等3大外送服務提供8％專屬回饋。

兩大神卡壓到最後一刻，宣布7月起回饋新制，富邦J卡舊戶需綁定LINE Pay消費也可繼續享有3％ LINE POINTS回饋無上 限，若使用LINE Pay以外的方式支付，不分新舊客戶皆有2％ LINE POINTS回饋無上限，同時自7／1起至8／31，以J POINTS卡在Uber Eats、Foodpanda、Foodomo等三大美食外送平台，Netflix、YouTube Premium、KKBOX、 Spotify、myVideo等5大影音平台刷卡，登錄即可享受最高8％回饋，每戶回饋上限150 點LINE POINTS，限量2.5萬名。

台北富邦銀行表示，J POINTS卡自去年7月正式推出「Just Line up」3％ LINE POINTS回饋無上限，實在又簡單的回饋方式 大受卡友歡迎，權益上線一年來，平均每卡刷卡金額成長近5倍，受疫情影響，減少實體接觸已成全民共識，不僅LINE Pay 等行動支付使用率大增，更帶動了線上影音、美食外送等服務平台的崛起，讓線上消費成為疫後生活的新常態。

為滿足卡友需求，富邦J卡特別結合行動支付推出全新回饋權益，只要以J POINTS卡綁定LINE Pay消費，新戶最高可享3.5％ LINE POINTS回饋無上限，已經擁有J POINTS卡的老朋友透過LINE Pay刷卡，也繼續享有3％ LINE POINTS無上限。

中國信託英雄聯盟卡2021年7月1日起至12月31日止，將持續提供五大指定數位通路消費10％現金回饋，信用卡再加碼七大指定電商（包括PChome線上購物、momo購物網、Yahoo購物中心、蝦皮購物、淘寶網、東森購物、ViVa TV）享最高 10％現金回饋，指定數位通路每月回饋上限新臺幣300元，但多了「指定電商每月累積消費滿新臺幣5000元可獲回饋」的條件，回饋上限新臺幣500元。

中國信託表示，各大遊戲平臺涵蓋App Store、Google Play 、Gash、MyCard等，影音平臺包括Spotify、YouTube Premium、KKBOX及Netflix等，美食外送平臺也有foodpanda及Uber Eats等；用車平臺則有台灣大車隊、Uber、LINE Taxi及yoxi等，以及雲端儲存平臺如iCloud 及Google Drive等。

（中時 黃琮淵）

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