外銀搶繳稅客 這家加碼新卡友回饋3重送

5月繳稅熱季，花旗、星展、渣打、滙豐四家外銀全部祭出刷卡繳稅免手續費外，亦對新卡友加碼優惠，花旗銀還有史無前例給予繳稅季三重回饋方案，為了繳稅新辦一張卡看來十分划算。

星展銀行（台灣）的刷卡繳稅優惠方案，5月1日到6月2日刷星展銀行（台灣）信用卡繳納綜所稅，並於星展銀行（台灣）Card+ app完成登錄，可參加此項優惠活動。持卡人有兩項優惠方案可以選擇，一、繳稅金額達2萬元、10萬元或30萬元，分別可享100元、500元或1,000元的刷卡金回饋；二、繳稅金額達3萬元以上的持卡人，則可選擇12期分期零利率，協助客戶靈活運用資金。

花旗銀行亦把大量加碼的優惠，集中在新申請的卡友上，於2021年5月24日前申辦指定花旗信用卡且核卡，可拿到三重優惠：1.繳綜所稅款最高2％現金回饋；2.行動支付加碼回饋；3.消費分期3期零利率，合計最高可享4,000元現金回饋。

滙豐銀行表示，若卡友刷卡繳稅一次付清，免手續費，若分期繳納，稅金達1萬元（含）以上，可分3期、0％分期費率，卓越理財客戶若達50萬元（含）以上、可分12期享0％分期費率。

渣打銀行的「繳稅貸」也是個人信貸的分期功能，申辦民眾可用最新年度的綜合所得稅單、或銀行認可的其他財力證明，檢附身分證明文件與近三個月撥薪存摺、或最新年度扣繳憑單，通過申辦者帳管費台幣2,000元，較一般信貸帳管費台幣9,000元，減免了7,000元，優惠利率為前三期年利率 0.1％，惟需綁約12個月。

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