花旗撤台！紅利怎麼辦？耗點4招學起來

花旗集團（Citigroup）昨（15）日晚間宣布最新「策略行動」（Strategic Actions），將退出亞洲和EMEA（歐洲、中東和非洲）地區，包含台灣，共計13個消費金融業務市場。突如其來的動作不僅令員工措手不及，更讓許多花旗卡友崩潰，有網友指自己手上仍持有高達5000點的現金紅利點數，現在不知道該怎麼辦？焦急地想儘快把點數抵用光，以防全數「歸零」。

花旗銀行來台近60年，也是台灣最大的外商銀行，突如其來投下震撼彈，讓市場相當意外。13個受影響的國家，包括台灣、澳洲、巴林、中國、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、泰國和越南。

對此，有不少花旗卡友擔心，當前剩餘的紅利點數會不會化為烏有。一名網友在今（16）日於PTT信用卡版（Creditcard）發問，指自己看了花旗將退出台灣等13國消金市場的消息，除了擔憂手持現金紅利點數該如何用掉，「我是用花旗現金回饋卡，目前還有5000點左右的現金紅利得用掉。」即使上網先查過資料，但仍想知道是否有更快的耗點方式。

文章一曝光立刻引發熱議，許多人紛紛熱心提供建議，像是「刷卡可以儲值到全聯PXPAY」、「聯通停車場，之前累積了幾萬，後來都拿來停車」、「扣抵帳單跟換成里程數」、「已帳單折抵、剩下的點數捐款慈善」……

綜合以上建議，快速消耗紅利大約分4種！

1.扣抵信用卡費

2.聯通停車場停車費

3. 儲值至「全聯PXPAY」

4.線上購物

而手上仍持有花旗紅利5000點左右的網友，最終採用「紅利折抵信用卡帳單」方式，表示「已兌換1200（點）x4（份）的帳單折抵，這樣我這個月消費4800（元）以上，下個月帳單應該就會抵完。」

事實上，花旗銀行不同信用卡個別回饋的點數種類不盡相同，可再細分為：現金紅利點數、紅利點數、花旗哩程、聯名紅利點數，各點數兌換成現金的比例也不一致，紅利為每25點紅利可折抵1元，哩程為每10點折抵1元。

花旗退出台灣消金後… 無腦回饋2%、看電影6折也將消失？

花旗銀行在台分行目前有44家，除了財富管理深受頂級客戶喜愛外，名氣最響亮的信用卡正是花旗饗樂生活卡，強打威秀影城看電影6折起，吸引不少年輕族群入手，而去年底更將花旗現金回饋PLUS鈦金卡升級，國內外不分通路皆無腦回饋2%，威秀影城也有平日購票6折優惠。

未來台灣花旗消費金融業務轉手後，花旗信用卡恐將成歷史名詞，而接手的銀行是否會繼續保留這些優惠，值得後續關注。

文章來源：今周刊；文：翁申霖

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