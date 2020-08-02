國旅大爆發 銀行給優惠瞄準高鐵升等

海外疫情尚未解封以及國旅大爆發，使得銀行在信用卡優惠策略也大轉向，其中，兆豐銀率先將機場或港口接送的優惠，改成高鐵商務車廂升等，而其他包括元大銀、合庫銀、玉山、中信、花旗等多家銀行，也針對高鐵搭乘提供免費升等或是現金回饋優惠。

兆豐銀行信用卡近二年來積極搶攻旅遊市場，串聯台灣南北的高鐵優惠更是其中一項重要的主打行銷策略。對此兆豐銀信用卡處長林中象指出，有觀察到現在最受卡友歡迎的就是高鐵購票優惠，或是百貨公司的禮券兌換，特別是現在國人因為疫情都不出國，使原本的機場接送贈送，讓很多卡戶幾乎是「用不到」，因此兆豐銀也特別對無限卡、世界卡等頂級卡友，將機場接送兌換改成價值約當至少750元以上的「免費高鐵商務車廂升等」，以符合卡友實際需求，並固樁頂級卡客戶。

元大銀行的高鐵免費商務車廂升等，同樣也是瞄準頂級卡戶，給予其「富貴無限卡」卡友，只要前一月消費滿28,888元，次月即可享二張高鐵票的免費商務車廂升等。而花旗銀行也針對Citi Prestige卡友，每月提供2次的免費升等優惠。

而合庫則是針對去年底、今年初瞄準銀髮族所推出的「樂活卡」，把高鐵票的優惠也納入行銷優惠重點，對於現金回饋一給就是6％。這張樂活信用卡可說是合庫董座雷仲達一手催生，談到這張卡的優惠範圍時，對於業界少見的買高鐵票現金回饋優惠他特別說明：「希望能鼓勵銀髮族多出去走走、觀光，也有益於健康！」如今全球擴散蔓延的新冠疫情，台灣在其中控制良好成為難得的「樂土」，也牽動國旅大爆發，高鐵票的優惠在卡戶之間的熱度也更強。

其他如玉山、中信等大型發卡行，或是兆豐銀對頂級卡之外的一般卡別，在高鐵消費優惠上也給予紅利點數換升等的優惠，所需的紅利點數一般都在3000至5000點之間，而隨著國旅爆發，據了解，多家銀行目前在高鐵車廂升等的相關紅利兌換量都越來越高。

各銀行信用卡高鐵優惠概況一覽

銀行 卡別 優惠方式 兆豐銀行 無限卡、世界卡 1、使用前半年內包括機票、團費、飯店、訂房等旅遊消費單筆達5000元可有二次免費升等商務車廂，最高6次 2、紅利點數3600點可換升等商務車廂 元大銀行 無限卡 前一個月消費滿28888元，次月可免費升等商務車廂 合庫銀行 樂活卡 買高鐵票可享現金回饋6% 玉山銀行 世界卡 紅利點數3000或5000點可換升等商務車廂 中國信託 鼎極卡 紅利點數5000點可換升等商務車廂 花旗銀行 Citi Prestige卡 每月2次免費升等商務車廂

資料來源：銀行業者 製表整理：朱漢崙