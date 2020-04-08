疫情衝擊消費意願 前2月刷卡金額首見衰退

金管會7日公布，今年前2月信用卡刷卡額為新台幣4,915億元，年減2.3%，為史上首見衰退。官員表示，可能是因為2月工作天數較少，銀行也反映民眾為了防疫，減少外出消費。

金融監督管理委員會銀行局今天公布2月單月國人刷卡額為2184億元，較1月份的2,731億元，減少547億元，年衰退幅度約20%。

儘管1月適逢農曆春節，又有刷卡繳保費等季節性因素，基期較高，但進一步觀察發現，前2月合計信用卡刷卡額，較去年同期減少約2.3%，幅度雖然不大，但也為史上首見衰退狀況。

銀行局官員表示，可能是因為2月工作天數較少，加上銀行也反映，民眾為了防疫，減少外出聚會或消費，進而降低刷卡量。

近年來，國人信用卡刷卡額年年創新高，2019年全年更刷出3.22兆元的佳績，年成長11.9%，也替發卡銀行賺進大筆的手續費收入。

然而，肺炎疫情持續升溫，降低民眾外出消費購物意願，銀行業者內部也分析，刷卡額有可能逐季下降，尤其又以主攻旅遊、航空、電影及百貨的信用卡首當其衝，3月的刷卡額「恐怕更不好看」。

另方面，金管會也公布，今年2月的刷卡王也首度由玉山銀行奪下，刷卡額為338.15億元；第二名為國泰世華銀行，刷卡額331.52億元；第三名則是中國信託銀行，刷卡額326.13億元。

今年2月的發卡王同樣由玉山銀拿下，發卡張數達8.68萬張；台北富邦銀行第二名，發卡數7.69萬張；第三名中國信託銀行，發卡數6.5萬張。

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