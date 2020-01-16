2020年信用卡推薦》5張無腦刷神卡比一比

信用卡達人寶可孟也分析，今年信用卡優惠異動，主要是2030年起部分銀行信用卡在歐盟會員國實體刷卡都不會有回饋，例如花旗一般卡別，而樂天卡則是取消大部份刷卡回饋；玉山也在整併產品線收掉「玉山icash卡」，所以建議上述的信用卡都應該考慮剪掉。

由於歐洲經濟區對兩大國際發卡組織VISA、MasterCard進行反壟斷法制裁，進而影響發卡銀行更改歐洲經濟區現金回饋計畫，建議有計畫到歐洲旅遊，或是喜歡在歐洲電商網購民眾，注意手邊信用卡相關變更。

2020年到來，很多民眾開始關注持有的信用卡權益和優惠是否縮水。Money101金融比較平台公關經理呂芝穎表示，2020年民眾首要關注「持現金回饋信用卡或簽帳金融卡於歐盟經濟區商店消費，是否享有以往的現金回饋率。」

2020年該辦哪幾張卡？信用卡達人推薦5張「無腦刷神卡」

「權益變差的要剪卡，」寶可孟表示，民眾可以先看手邊有哪些信用卡優惠是確定變差，致電發卡銀行客服要求剪卡，接著再入手高回饋卡片，來進行錢包信用卡大掃除。

至於2020年有哪些信用卡值得入手？寶可孟表示，一般而言，他挑選信用卡標準有5項，包括是否夠無腦、要不要繳年費、回饋率高低、回饋上限、活動效期等。

寶可孟挑出5張2020年最值得推薦的「無腦刷」信用卡，包括永豐大戶卡、玉山Only卡、中信ANA鼎極卡、聯邦賴點卡以及玉山Pi拍錢包卡（詳見下圖）。

觀察這5張無腦刷信用卡，國內現金回饋率均落在2%至3%之間，海外回饋則落在2.5%至6%左右，且多張均「回饋無上限」，惟要留意的是活動效期和指定條件免年費，如須設定電子帳單或是綁定支付，亦或者年刷12筆才能免年費等。

花旗、滙豐歐洲消費回饋減，樂天取消大部份刷卡回饋

若觀察2020年各銀行的信用卡權益異動，「花旗銀行早在2019年10月就公告，自2020年元旦起，持卡人於歐洲經濟區實體商店的消費將不再享有現金、紅利回饋，」呂芝穎觀察。

不過，頂級卡別Prestige、寰旅卡不受影響；花旗現金回饋PLUS卡原除歐洲區國家以外，其他160國海外消費仍享現金回饋3.5%，自2020年元旦起，只要屬於海外消費，將降為一般回饋0.5%，不過於國內餐廳、加油、量販消費仍有2%回饋。

滙豐現金回饋御璽卡同樣跟進，歐盟實體通路消費無法享有現金回饋。不過，滙豐現金回饋御璽卡元旦開始將原本每年回饋上限3萬元改為無上限，且同樣享有國內1.22%、海外2.22%現金回饋。

星展銀行也公告以現金回饋為主要訴求的「炫晶卡」，其國內1.2%、海外2.5%的優惠將延續至2020年底，不過，海外消費若涉及歐洲經濟區，其優惠回饋將採每季公告，建議持卡人每季檢視。

此外，信用卡優惠異動的還有永豐DAWHO現金回饋卡，上市後提供國內2%、海外3%現金回饋，高回饋率且無上限，吸引市場目光，然而，2020年元旦起，指定任務〈綁定數位帳戶扣繳卡費以及申請電子帳單〉加碼的1%回饋設有回饋天花板，每月上限1500元。

第一銀行一卡通聯名卡2019年提供新戶核卡後一定期間內享有海外現金回饋最高3.5%，2020年開始將縮為不分國內、外消費，回饋率都只有1%。

樂天信用卡2020年開始，更移除國內一般消費1.25%現金回饋以及0.5%樂天點數回饋，不過，國內餐廳消費享3%的優惠仍延續，但2020年新增優惠條件為「需達5筆以上餐廳消費不限金額」，民眾須特別留意。

國泰世華銀行白金卡別以上〈不含世界卡、無限卡〉的持卡人「機場停車」權益也縮水；另指定信用卡高鐵購票優惠也略有更動，從2019年的前月帳單消費滿1.5萬享購票88折，2020年改以10%多利金或是等值的紅利點數回饋，對持卡人來說，回饋率變低，回饋的變現性也不及「現享88折」來得好。

可關注的是，信用卡回饋不會只有縮水，呂芝穎也觀察到2020年多家銀行仍維持2019年吸睛優惠，甚至將回饋升級。

像是花旗Prestige卡原本國內每消費 30 元可以累計紅利點數3點、海外消費累積3.6點，2020 年元旦起回饋翻倍，國內、外消費皆享每 30 元累積 6 點，相當於每15元兌1哩〈原本為每30元兌1哩〉。

另花旗寰旅世界卡則將2019年縮水兌換的華航哩程調整回來，2019年每500花旗哩程只能兌換350哩華航哩程，即日起恢復為1比1兌換比例，每500花旗哩程只能兌換500哩華航哩程。

永豐雙幣鈦金商旅卡2020年起將國外現金回饋由1%提高為1.5%，讓持卡人可以全額抵免國外1.5%海外交易手續費的支出；玉山銀行針對一般消費者推出的玉山ＵBear卡，其四大超商8%回饋、網路通路5%回饋、電影20%回饋將延續至2020年6月底，玉山Only卡優惠至6月底、Pi拍錢包信用卡則是到2月底。

文章來源：今周刊