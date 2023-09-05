勞退不是「無限暢領」、二原因鐵定領得到

攸關1,251萬名勞工權益的新制勞退基金，今（2023）年前7月收益4136.1億元，收益率11.24％，平均每人分紅約3.3萬元；即便去（2022）年累虧2,280.3億元也不怕，新制勞退基金不僅有最低2年銀行定存利率收益，近10年平均投報也有4.26％，且勞退是專戶制，不受勞保破產影響，一定領得到。

「新制勞工退休金」（勞退新制）於2005年7月上路，在此之後到職的人一律適用，不過仍有事業單位選擇舊制或保留舊制工作年資尚未結清勞工；勞退新制是由雇主替所屬勞工按月提繳不低於每月工資6％的退休金到勞工個人專戶，等到勞工年滿60歲、年資滿15年時，可選擇一次退或月退，不過年資未滿15年者，只能適用一次領。

勞工請領新制勞退金時，會結算個人專戶累積的本金及收益，最長領取至平均餘命（據111年簡易生命表，目前為79.84歲）止，並沒有「活越久、領越久」，以「年金生命表」中所對應到的平均餘命加上利率等因素，所計算得出來的金額，分期請領退休金，因此若長命百歲，超過平均餘命，後面恐怕領不到。

按規定，雇主必須提繳6％之外，勞工本人也能自提薪資1％～6％，也就是多存錢進去個人勞退專戶，除了可以強迫儲蓄，每年勞退自提總額，不併入當年度所得，提越多越省稅，對於高薪族來說，效果更明顯。

若以月薪50,000元、工作年資35年計算，在相同條件相同的前提之下，只有雇主提撥6％，勞工沒有自提，預估每月可領到11,161元，如果有自提6％，月退金則增值到2萬2,321元，硬是多了一倍。

（ 旺得富理財網 黃順德 ）

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