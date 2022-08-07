國泰人壽 用外溢保單推廣健康觀念

國泰人壽為強化保戶及保單的外溢效果，今年將導入AI智能模型，透過用戶手機、穿戴式裝置，結合個人健康數據寫入的方式，經專業數據分析，計算個人化的健康分數，提供用戶在運動、當前體況等相關數據，用量化分數及專屬生活建議，讓用戶更能掌握自己的體況及維持健康的方式。

國泰人壽引用世界衛生組織（WHO）報告指出，未來與生活方式密切相關的疾病，如糖尿病、心臟病、肺癌等，發生率將有71％左右，占死亡率的大宗，但這些疾病其實可透過健康的生活及行為來改善、預防。

國壽指出，當前物聯網（IoT）及穿戴裝置普及，可以透過科技及個人化設計，讓使用者更容易了解自身健康數據，提高自我健康管理的意識及養成習慣。

國泰人壽自2018年推出Cathay Walker Plus健康計畫（CWP），宗旨即是希望用戶能將維持健康的習慣自然融入日常生活中，國壽強調其推出後仍不斷優化，已累積超過70萬人使用。

並指出2021年平均每月使用者滿意度超90％，累計近7,000億步，相當於減少9.8萬噸碳排，約等於253座大安森林公園每年碳吸收量。

國壽指出，參加計畫使用心率任務的用戶，有超過6成會維持每周連續20分鐘以上的運動，7成進行睡眠管理的用戶，會維持良好的睡眠時長。

CWP健康計畫今年推出新功能「Life Score活力分」，以導入AI智能模型，透過用戶手機、穿戴式裝置，結合個人健康數據寫入的方式，經過專業數據分析，計算個人化的健康分數，以此提供使用者在運動、當前體況等面向的數據，再用量化分數及專屬生活建議，讓用戶一登入，就能掌握自身健康狀況。

上半年拿下國內外溢保單新契約保費第一名的國壽，為了讓民眾更重視健康，持續推出結合健康促進概念的外溢保單，近期即推出市場首創減重險，滿足民眾體重管理需求，並將外溢保單與健康管理計畫串聯，只要外溢保單的保戶持續健康行為，就能獲得保費折減或是保額增加，在享有保障同時還能獲得健康回饋的外溢效果。