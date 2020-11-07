百萬存款利息才200元? 善用1方法累積財富　

財富自由是許多人的夢想，一名網友手中握有100萬元的存款，但卻不知道該如何利用，放了1年利息也才200元，「感覺好浪費都沒利用到」，對此有人建議可將資金分成3份來投資，才能有效分散風險，也有人提醒，應該看看自己能夠承擔多少的風險，從中找出適合自己的投資工具。

一名網友在存錢公社發文詢問，手中約有100萬元的存款（含美元），到底該如何好好利用，「因為閒錢放了1年，每個月利息都只有200台幣，感覺好浪費都沒利用到」，讓不少人相當踴躍分享自身的投資經驗，提供原PO一個參考方向。

擁有一筆數目不小的閒錢，讓許多人相當羨慕，就有網友建議可將資金分成三份，第一份可放在銀行活存或定存；第二份可定期定額投資股票或ETF；第三份可做保險規劃，主要是保障在累積財富過程中的風險，滿期後也會有一筆金額，但強調還要看自己的風險承受能力進行調整。

另外，也有人認為，「可以開數位帳戶，活存自由運用」，以100萬元閒錢來說，其中50萬元可放在永豐銀行大戶數位帳戶，台幣活存利率1.1%，30萬則放在台新銀行Richart數位帳戶，利率也有1%，其餘可放在一銀的Ileo，利率則有1.2%，換算下來，「每月領息，100萬元可以月領1,000元初頭」。

在一定期間內不打算動用的閒置資金，過來人分享親身經歷，他是選擇放在投資型保單選穩定配息，加上高配息的基金標的，「每月配息拿出來用，或是繼續滾回保價複利滾存」，也有人趁著美元低點，買美元躉繳保單，覺得「利息不錯」，但要小心匯兌風險。

不過，有網友提醒，「我們永遠賺不到我們認知以外的錢」，所以想要累積財富，要先建立正確的觀念，比任何投資工具更重要，「看看自己能夠承擔多少的風險，再來決定投資工具」，讓其他人直呼，「規劃自己適合的最重要，不然別人賺起來，自己卻賠起來」。

（文章來源：好險網、文／紀佳妘）

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