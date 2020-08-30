台股熱！「這家」營業員薪資月收逾13萬元

近來市場資金充沛、台股交投熱絡，過去幾年因台股交易量窒息，收入受影響的營業員，好似全都活了過來；其中，國泰證券董事長莊順裕指出，今年1至7月，國泰證券營業員平均月收入達13萬元，近3年成長將近100%。

如果以證交所及櫃買中心公布的108年上市、上櫃公司，非擔任主管職務的全時員工平均薪資來看，薪資水準名列前茅的福邦證(6026)員工，平均年薪91.2萬、康和證(6016)平均80.9萬、群益證79.1萬，計算起來，平均月薪大約落在6.6~7.6萬之間。

營業員的收入之所以在近3年內成長近100%，國泰證券分析，主要原因在於，公司積極進行數位轉型，透過「作業集中化」與「服務線上化」提升經營效率，也成功帶動業績快速增長，在今年7月創下近3年新開戶十倍數成長、台股定期定額市占率衝破3成，以及超過95%客戶採用電子下單的「新三高」紀錄。

莊順裕分析，以台股定期定額業務來說，國泰證將最低申購額降至1000元，目前國泰證券客戶中，約有50%是來自35歲以下的年輕族群，顯示青年世代對台股定期定額確有其需求，提高了國泰證券的市占率。

此外，國泰證營業員來自非台股的收益，在短短一年時間增長超過2倍，主要是因為國泰證券上半年在複委託市場的市占率超過21%，穩居券商複委託業務龍頭，讓營業員有抵禦因單一市場波動對收益產生影響的免疫力。

文章來源：今周刊