啟發盤勢｜留意聲寶、三洋電等家電概念股

美國企業的超級財報週持續發燒，目前為止，已有超過100家企業的獲利超出預期，推升市場的樂觀情緒。另一方面，美國總統拜登預計在週三提出調高富人資本利得稅的政策，據白宮方面的消息指出，此政策僅將影響到0.3%的美國家庭，對一般家戶的影響不大，也不會影響到商業發展。週一美股四大指數僅道瓊微跌0.18%，其餘皆上揚走高。



美國聯準會將在週四舉行利率會議，即使目前勞動力市場和消費動能明顯改善，不過市場預期聯準會還是會維持目前的利率走廊0至0.25%之間的水準，依據前幾次聯準會官員的談話，2022年前升息的機會並不大，市場對於增持或減持美元持觀望態度。美元指數下跌 0.03%，為 90.834。



黃金期貨價格微幅收高，6 月交割的黃金期貨價格上升0.1%，收每盎司 1,780.10 美元。10年期美債殖利率仍然在窄幅區間內震盪，此外，市場認為本週聯準會還將維持寬鬆政策，不過有變數的是購債規模的改變，目前的購債速度是每月1,200億美元，隨著經濟逐漸熱絡，市場預期購債的速度與規模可能會有所變化，若聯準會開始緊縮資金，金價或有一波修正潮。



印度的疫情狀況已經成為原油市場最關注的重大因素之一，上週平均確診人數逾26萬人，限制措施的重啟將壓低原油需求，世界第三大原油進口國的需求惡化也會讓OPEC+思考是否要改變逐步增產的計劃。6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌0.4%，收每桶 61.91 美元，6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌0.7%，收每桶 65.65 美元。



全球晶片產能吃緊，除了電腦、面板、汽車外，家電用晶片也出現缺貨潮，尤其是洗衣機、冰箱等產品，部份廠商為了反映成本已經開始調漲售價，下半年將迎來夏季銷售潮，獲利有望進一步擴大，近期可關注聲寶、三洋電、東元等個股。

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