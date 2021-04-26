日盛盤後｜台股再創新高 半導體、運輸領攻

週一台股開高走高震盪，最高點17,572點再創新高，最低點17,378點守穩5日線（17,299點）、10日線（17,169點）、月線（16,911點）、季線（16,309點）、半年線（15,177點）及年線（13,651點），終場指數上漲272.02點，漲幅1.57%，收在17,572.29點，成交金額為4,711.70億元，小於5日均量（4,940億元）但大於20日均量（4,120億元）。三大法人合計買超201.75億元：外資買超160.16億元、投信賣超6.68億元、自營商買超48.27億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤多頭氣勢延續。

均線：支撐為17,200點至17,300點，壓力為17,700點至17,800點。

技術指標：KD開口向上，9日K值（88）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

櫃買指數漲幅1.00%，收在212.95點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為206點附近，壓力為216點左右，KD技術指標開口向上，9日K值（71）大於50，短線偏多。

我們認為台股近期走勢高檔震盪，台股選股方向可留意第一季財報優、4月營收預期靓、2021年展望佳、電動車、半導體、PCB、金融、運動風、運輸、原物料、高殖利率等。

觀盤重點：半導體、金融、原物料、運輸為短線盤面主流

半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工2330台積電、2303聯電、5347世界先進產能滿載。6488環球晶透過併購擠身晶圓片二哥，轉投資5483中美晶、小老弟3532台勝科、6182合晶也可望沾光。IC設計指標股包括2454聯發科、3034聯詠、2379瑞昱、3317尼克森、5351鈺創、5302太欣等。2337旺宏、2344華邦電、2408南亞科可受惠於轉單效應，模組廠3260威剛、2451創見、8277商丞、8271宇瞻等也受益。IC封測價格調漲，3711日月光投控、2441超豐、8150南茂、6451訊芯-KY、2449京元電、3264欣銓向前衝。

金融：15家上市櫃金控2021年第1季獲利出爐，整體金控首季大賺1,920億元，比2020年同季大幅成長1.2倍，續創新高，指標包括2882國泰金、2891中信金、2886兆豐金、2883開發金等。

原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵2002中鋼、2006東鋼、2015豐興、2031新光鋼、2013中鋼構、2014中鴻、塑化台塑四寶、1723中碳、1309台達化、1312國喬、1305華夏、1304台聚、1308亞聚、造紙1904正隆、1909榮成、1903士紙、1907永豐餘、橡膠6582申豐、2108南帝、銅2009第一銅、1605華新、玻陶1802台玻等。

運輸：航空貨運價格飆漲，2618長榮航等強勢；運價上揚，可留意貨櫃船隊2603長榮、2615萬海、散裝2612中航、2606裕民、2605新興、5608四維航、出口相關2636台驊投控、5609中菲行、船舶裝卸2613中櫃等。

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