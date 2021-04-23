日盛盤後｜指數重回5日線 IC設計、記憶體表現佳

周五晨間台股開小高後，鋼鐵、航運再度轉弱，指數一度翻黑，但在矽晶圓、DRAM、MOSTEF等電子中小型股回神撐盤，指數緩步走高，最終收在17,300.27點，上漲203.30點，漲幅1.19%。

OTC開高，在矽晶圓族群推升下，指數一路震盪走高，收盤上漲1.86%。目前技術指標偏弱，前波高215點成為短線壓力。

加權技術面與籌碼面：

均線：周五台股收長紅K棒線，短天期均線呈現多頭排列。

量能：23日成交量4,573.91億元，後續宜價量同步為佳。

技術指標：日KD指標、MACD高檔向下。

法人籌碼：三大法人合計+211.51億元；外資+190.75億元、投信+1.39億元、自營商+19.37億元。

觀盤重點：IC設計、記憶體、MOSFET表現佳

IC設計：高價指標股2454聯發科站穩千元之上，終場上漲5.18%，激勵4961天鈺、8016矽創、3545敦泰等轉強。

面板：面板報價持續看升，2409友達、3481群創揮別周四弱勢，尾盤雙雙上超過2%，6116彩晶則上漲6.4%。

記憶體：第二季DRAM及NAND Flash價格均看漲，加上新加密貨幣奇亞幣(Chia)創造新需求，8299群聯宣布漲價，股價強攻漲停；同業3260威剛、2451創見、4967十銓、8271宇瞻等，族群漲勢整齊。

MOSFET：隨著遠距商機趨勢延續，PC、NB 需求續揚，各品牌廠皆積極拉貨，MOSFET 業者第一季營收多繳出新高成績，3317尼克森、8261富鼎、5299杰力股價表

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