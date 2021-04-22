日盛盤後｜指數先上後下 強勢傳產拉回整理

因美國股市轉強，激勵周四台股開高走，早盤在傳產與原物料股推升下，指數最高上攻至17428.15點，再創歷史新高，但接近午盤原本強勢的航運、鋼鐵、面板等獲利了結賣壓湧現，指數由紅翻黑，最終下跌105.14點，收在17096.97點。

OTC開高快速拉回，收盤重挫2.83%，為長黑K棒跌破5、10日，目前技術指標轉弱，210點成為短線壓力。

加權技術面與籌碼面：

均線：周四台股收長黑吞噬K棒線，且跌破5日均線。

量能：22日成交量爆出6,495.48億元，巨量長黑價量有轉弱之嫌。

技術指標：日KD指標、MACD高檔向下。

法人籌碼：三大法人合計-28.99億元；外資+29.14億元、投信+1.02億元、自營商-59.15億元。

觀盤重點： 強勢傳產拉回震盪

面板：面板報價持續看升，族群個股盤中震盪劇烈，2409友達、3481群創開高走低，6116彩晶維持6%的漲勢。

航運：航運族群由貨櫃船至散裝船全面拉升，但因極短線漲幅過大，周四2603長榮、2615萬海，2606裕民、2605新興全數開高走低爆大量。

鋼鐵：國際銅價彈升，2019第一銅創波段新高；但本波強勢如2027大成鋼、2014中鴻、2002中鋼漲多後拉回。

紡織：近期新疆棉延燒，國內廠商有機會受惠，1477聚陽、1476儒鴻股價維持強勢。

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