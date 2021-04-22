日盛盤前｜美股四大指數齊揚 台股留意短線波動

聯準會主席鮑爾表示，隨著經濟復甦，通膨可能暫時上升，但 Fed 不允許通膨率大幅超過 2%。周三美股四大指數齊揚，漲幅介在93%~2.75%之間，其中費半指數漲逾2%、道瓊重回34000大關，台股ADR部分，台積電 ADR 漲逾 2%。

周三台股以下跌41點的17,282點開出，電子權值股2330台積電、2317鴻海、3008大立光走勢較為疲弱，跌幅皆逾5%，資金聚焦航運、空運、造紙、橡膠、水泥、記憶體、銅箔、面板族群，終場加權指數下跌121.76點、跌幅為0.70%，成交金額4437.50億元，籌碼方面，周三三大法人合計賣超257.92億元：外資賣超202.61億元、投信賣超1.51億元、自營商賣超53.8億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：周三大盤呈價跌量縮格局，量能未失控，短線震盪偏多看待。 均線：目前指數回測5日線(約17,200點)，短線上以10日線(約17,035點)附近為下檔支撐。 技術指標：目前KD處於超買區，留意短線波動放大。

櫃買指數周三終場下跌0.28%，收在213.02點，守穩所有均線之上，震盪偏多看待。

觀盤重點

近期集中市場成交量高於4000億元已成常態，漲價概念股仍為盤面主流，但短線行情熱絡，波動可能放大，在持股配置上，建議電子、傳產適度進行分散，族群方面，可留意原物料、記憶體、銅箔、運動風、高殖利率。

2409友達董事長彭双浪表示，過去一年顯示器產業從上游到下游獲利的改善很大，而為實現穩定獲利，跳脫景氣循環，友達也積極推動轉型策略，針對非傳統面板應用領域，內部也訂下未來 3-5 年的計畫，期待2023年營收能占整體業績15-20%。偏光片大廠8215明基材董事長指出，面板產業需求旺，使偏光片整體供需還相當緊俏，預期滿載情況將一路延續到第三季。

矽晶圓大廠6488環球晶昨(21)日宣布，該董事會通過擬發行國內無擔保公司債、海外無擔保轉換公司債，與辦理國內現增或發行海外存託憑證（GDR）等籌資計畫，如果後續全數執行，估計總籌資規模可能介於新台幣800億至900億元。現階段環球晶需要投入大筆支出的項目，主要是收購德國世創公司案，該案目前仍需取得相關主管機關核准，預計在2021年下半年完成。

2015豐興公布自結財報；第一季延續去年第四季的旺季效應，單季淨利74億元，年增32%，單季EPS達1.16元。豐興表示，隨著公共工程、營建、機械業等需求持續暢旺，帶動鋼筋、型鋼及棒線等產品線需求增溫。另外，豐興4月以來公告購入中鋼及東和鋼鐵各逾3億元股票，業外潛在獲利可期。

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