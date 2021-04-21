日盛盤後｜指數回測5日線 資金聚焦漲價概念股

週三台股以下跌41點的17,282點開出，電子權值股2330台積電、2317鴻海、3008大立光走勢較為疲弱，跌幅皆逾1.5％，資金聚焦航運、空運、造紙、橡膠、水泥、記憶體、銅箔、面板族群，終場加權指數下跌121.76點、跌幅為0.70％，成交金額4,437.50億元，籌碼方面，周三三大法人合計賣超257.92億元：外資賣超202.61億元、投信賣超1.51億元、自營商賣超53.8億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：周三大盤呈價跌量縮格局，量能未失控，短線震盪偏多看待。

均線：目前指數回測5日線（約17,200點），短線上以10日線（約17,035點）附近為下檔支撐。

技術指標：目前KD處於超買區，留意短線波動放大。

櫃買指數周三終場下跌0.28％，收在213.02點，守穩所有均線之上，震盪偏多看待。

近期集中市場成交量高於4000億元已成常態，漲價概念股仍為盤面主流，但考量短線波動可能放大，在持股配置上，建議電子、傳產適度進行分散，族群方面，可留意原物料、記憶體、銅箔、運動風、高殖利率。

觀盤重點： 資金聚焦漲價概念股 傳產相對電子強勢

貨運 : 北美終端零售需求強勁，港口塞港未能解決，2603長榮等貨櫃航運股第二季營運有望延續高檔表現，另外，在貨物由海轉空的催化下，航空貨運淡季不淡，周三貨櫃航運/空運相關個股表現強勢。

造紙 : 全球漿價在供給不足的情況下，價格不斷攀升，且貨櫃運費墊高，1905華紙為紓解成本壓力，5月紙張將再調7～10％，周三股價強勢漲停，帶動1904正隆、1909榮成、1903士紙表現。

記憶體 : 各項應用對記憶體的需求續增，第二季DRAM及NAND Flash價格持續看漲，擁有低價庫存的相關模組廠受惠可期，相關個股包括3260威剛、2451創見、8271宇瞻、4967十銓，而上游的記憶體控制IC廠8299群聯與3006晶豪科先後調高產品售價，記憶體相關個股於周三表現強勢。

銅箔廠 : 目前銅箔處於供不應求的狀態，交期拉長，隨加工費調漲，可望帶動銅箔廠營收表現，相關個股8358金居、4989榮科周三股價雙雙創下波段新高。

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