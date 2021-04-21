啟發盤勢｜留意大中、富鼎等MOSFET概念股

印度的疫情失控，單日確診人數飆新高至27萬人，而且日本的疫情也同樣升溫，東京和京都恐將再度面臨封鎖措施，全球新冠疫情持續蔓延，讓金融市場的不確定性迅速攀升，此外，蘋果的春季發表會未能提振股價，週二美股四大指數全數盡墨，費半指數領跌。

美元指數回升0.2%至91.204；日前聯準會主席鮑爾在一封致函給參議院的信中表示，美國經濟升溫，導致供應鏈需求孔急，推升價格上揚，今年將出現短期的通膨，不過聯準會將控制通膨在一定限度內，不會讓通膨率在長期間超過2%。

10年期美債殖利率微降至1.56%附近，殖利率下跌有利於不孳息的黃金，另全球黃金消費大國印度的疫情嚴峻，不確定性會推升金價上揚，而且倘若美國經濟復甦加速，通膨進一步擴張，黃金的抗通膨功能將會產生更大的吸引力。

全球原油第三大進口國印度的疫情惡化，單日死亡和確診人數皆創新高，加以該國多數地區都處於封城狀態，衝擊原油需求前景，另伊朗核協議談判進展順利，若美國解除制裁將讓市場增加約200萬桶/日原油，供應飆升，將壓低原油價格。5月交割的WTI原油期貨價格下跌1.5%，收每桶62.44美元，6月交割的 Brent原油期貨價格下跌約0.7%，收每桶66.57美元。

全球晶片荒短期內，還未見到解決的跡象，隨著晶圓代工和封測成本增加，業者也逐漸將成本轉嫁至消費者身上，也讓MOSFET業者紛紛喊漲，平均漲幅為10%至20%，營收規模放大，有助獲利成長，近期可關注大中、富鼎、尼克森等個股。

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