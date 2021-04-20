日盛盤前｜科技股賣壓沉重 美股四大指數下跌

美國10 年期公債殖利率再度回升，科技股賣壓沉重，美股四大指數均呈現下跌，漲跌幅介於-0.36%至-2.52%，其中費半指數漲幅表現最為弱勢，台積電ADR下跌89%，聯電ADR下跌0.11%，特斯拉下跌3.74%，蘋果上漲0.23%。

量價及技術面：

量能：量增上漲，惟無法超過4,900億，短線仍有量價背離疑慮。 均線：收盤創新高，下檔支撐為5日線(約17,037點附近)，壓力為17,400點附近。 技術指標：日KD進入超買區，短線仍要提防震盪。

櫃買指數上漲22%，收在211.21點。短線支撐為205點附近，壓力為216點附近。

觀盤重點

台股加權指數周一在原物料族群全面噴出帶領下指數再創新高，就台股技術面，短線上仍沿5日線走揚，惟短線乖離過大，加上本周期貨將結算，操作上勿過度追高，可靜待強勢股拉回5日線量縮後再佈局，選股上可留意封測、金融及航運、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。

中鋼（2002）昨（19）日公告自結3月合併稅前盈餘3億元，第1季合併稅前盈餘130億元，雙創同期歷史新高。春假後至今短短二周內，2002中鋼市值大增2,026億元，鋼鐵火箭直上雲霄，昨天上市櫃鋼鐵股25家漲停收盤，後市還要續旺。2002中鋼、2014中鴻、2013中鋼構三家集團上市公司昨日同時漲停，前所未見。

中美兩強拚基建、狂吸原物料，推升散裝運價續揚，近期，美國總統拜登提出大基建計劃、中國大陸則自3月起大舉進口大量鐵礦砂量，兩強爭搶原物料，讓三大散裝船型日租金在1個月內狂漲，已寫下近十年新高紀錄。四大散裝航商2606裕民、2605新興、2637慧洋-KY及2641正德的經營階層依此大勢研判，罕見齊聲表態「散裝運價恐怕回不去了。」

1101台泥4/19日深夜11時30分召開重大訊息說明記者會，宣布擬以32億歐元（約新台幣44.7億元），收購位在義大利的法國上市儲能公司Engie EPS 60.48%股權，成為最大股東，希望藉此補足在先進的BESS（電池儲能系統）、電動車快充裝置、智慧電網及氫能等專利及技術，強化1101台泥集團在電池領域的布局。

2353宏碁昨（19）日宣布斥資近15億元，自6462神盾手中取得驅動IC廠3545敦泰58%股權。業界認為，時值半導體晶片大缺貨，2353宏碁此舉是為「固料」，也是此波半導體晶片缺貨潮爆發以來，第一樁品牌廠透過入股方式，取得晶片廠股權的案例。

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