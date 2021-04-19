日盛盤後｜指數持續創新高 原物料族群噴出上漲

台股早盤電子股出現賣壓回檔，指數一度拉回震盪，但在陸股開盤後出現反彈，傳產原物料族群再度全面噴出上漲，加上金融股轉強，帶動多頭氣勢，指數再度創新高，OTC指數漲幅比集中市場來的小。盤面多方資金聚焦鋼鐵、航運、塑化、電纜及玻陶相關個股，終場指數上漲104.47點，漲幅0.61%，收在17,263.28點，成交金額為4,435.49億元。三大法人合計買超19.35億元：外資買超7.04億元、投信買超2.22億元、自營商買超10.09億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：量增上漲，惟無法超過4900億，短線仍有量價背離疑慮。

均線：收盤創新高，下檔支撐為5日線(約17,037點附近)，壓力為17,400點附近。

技術指標：日KD進入超買區，短線仍要提防震盪。

櫃買指數上漲0.22%，收在211.21點。短線支撐為205點附近，壓力為216點附近。

台股選股方向可留意封測、金融及航運、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。

觀盤重點：原物料族群領軍上漲

鋼鐵：繼龍頭股2002中鋼上周開出5月盤價平均漲幅8.1%後，同集團2014中鴻將在本周也將開出5月內銷盤價，漲幅有機會超越2002中鋼，周一這2檔股價雙雙再度攻上漲停，鋼鐵類股分類指數漲幅超過9%，類股成交比重佔大盤成交比重逾8.7%，為盤面強勢主流股。

航運：受惠全球景氣復甦，歐洲線海運運價調漲，海運股2615萬海再度攻上漲停，2613長榮周一股價再創波段新高；另外受惠鐵礦砂需求旺，BCI近期上漲逾2成，散裝航運也接棒而上，2605新興、2606裕民、2612中航皆攻上漲停，航運股分類指數漲幅超過7%，類股成交比重佔大盤成交比重逾12.7%。

塑化：國際油價近期再度上漲，塑化原物料報價居高不下，台塑集團四檔股票再創波段新高，二線塑化股更是狂飆，1304台聚、1308亞聚、1313聯成、1314中石化股價皆攻上漲停。

操作建議

台股加權指數周一在原物料族群全面噴出帶領下指數再創新高，就台股技術面，短線上仍沿5日線走揚，惟短線乖離過大，加上本周期貨將結算，操作上勿過度追高，可靜待強勢股拉回5日線量縮後再佈局，選股上可留意封測、金融及航運、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。

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