宏遠盤前｜護國艦隊大啟航

2020年3月底以來全球股市大漲，近4個多月有大漲噴出的現象，通常台股從前一年第四季大漲到隔年的2~3月，會因做夢行情及資金推升，大盤會先出現一個高點。

季報公布為股價漲跌分水嶺，選股重於選市

3月會因2月營收公布低於前一個月以及股價漲多之後，會往下修正到3月中下旬見一個低點，然後再因跌深反彈、融券回補及軋空、4月公布3月營收出現月對月的大幅成長、美股早公布財報的好公司獲利優於預期帶動 美股上漲，因而台股及個股可以反彈或大漲到4月中下旬附近再見一個高點。但3月中下旬到4月中下旬個股大幅上漲後，很多股票會因為過度超漲而出現股價最高點，若是第一季財報公布低於預期，往往會大跌修正；有些個股則因業績優於預期及價值低估，第一季財報公布後，股價會再往上漲。即財報公布往往會成為股價漲跌的分水嶺，只有公司基本面獲利好且優於預期、未來景氣佳、股價價值低估的股票，財報公布之際會上漲；反之，股價往往大跌修正，尤其拖到最後公布獲利的公司，往往獲利很差。

即使部分公司獲利很好，但股價也大漲者，也會呈現：買在消息，賣在事實，股價漲多拉回修正。大盤及個股如預估在4月創新高後，雖然指數來到17,158點，相對算是高的，但因市場資金仍然充沛，且因每一段投資時間點及投資標的仍然是選股重於選市，選對股票才會有錢賺；目前台股資金甚至美股的類股輪動已在改變，因萬物皆漲造成通膨的可能性已大增，漲價題材的類股已經逐漸取代前一波高本益比的電子成長股。近期投資人應該要檢視手上股票，降低高本益比的電子股、生技股、獲利不如預期甚至不佳的投機股來持盈保泰；近期持股方向需要以基本面及獲利為依歸、搭配個股未來景氣及趨勢佳、本益比低且價值低估來趨吉避凶。

高本益比個股，見好就收

近兩三周來股價大漲的IC設計股、半導體股、生技股、投機股，以這樣大漲 的速度，可能是個股股價末升段即將結束的前兆；近期許多高本益比的個股漲到最高點，本來就會因漲太多後出現震盪加劇及漲多修正，若是再有利空出現，往往使得股價漲多大跌修正。

就像4月9日消息面傳出 美國要封殺中國數家公司，影響台灣相關IC設計股大跌，許多生技股及投機股股價也大跌，就是因為股價大漲到本益比太高及股價跑在基本面獲利之前，股價早晚都會下跌修正；4月9日負面訊息只是導火線，而且最怕負面利空讓股價無量跌停鎖住，投資人想跑都跑不掉。上述這樣的股票，從前一年度第四季大漲到隔年的4月中，很多個股大幅衝高後，會在4月中到5月中做頭及盤跌，若因利空消息及第一季獲利跟不上股價，就要很小心此時股價修正可能只是剛開始。

接下來還須提防是否籌碼鬆動、基本面景氣是否由高點反轉向下，如果不幸是這樣的話，投資及投機的資金會從上述股票退潮，屆時股價會再進一步下跌修正且跌速可能還會加快。

資金轉移到價值低估的成長股

當IC設計股、半導體股、生技股、投機股等開始往下修正，初期也會帶給大盤及個股相當的賣壓，也可能好股及壞股會一起下跌，就如同4月9日及4月14 日表現那樣；但經過一陣慌亂砍殺後，許多獲利優於預期的個股又會浮現投資加碼的機會。

且因獲利優於預期的個股經過換手後，籌碼從沒有信心的人跑到更有信心的投資人手中，投信基金從IC設計股退出來資金，也會找公司基本面獲利優於預期、未來景氣佳、本益比低且股價價值低估的股票，屆時這些價值低估股，往往未來股價會表現得更好，甚至又因資金過度蜂擁進來因而出現股價超漲的情況。

近期市場資金從股價大漲到本益比非常高的IC設計股、半導體股、生技股、投機股移出非常明顯，資金轉往貨櫃航運股、面板股、水泥、塑化、鋼鐵、造紙、金融、散裝航運、航空、少數本益比及價值低估的傳產股及電子股，預期這樣輪動還會持續一段時間。甚至也可能因三大法人及投資法人不相信及持有太少傳產漲價股，且因近期主力大戶全力點火傳產漲價股及護盤者護盤貨櫃航運股，軋空三大法人及投資人，使得未來傳產漲價股股價強勢上漲到跌破眾人眼鏡，出現超漲的情況。

如投信法人一直不相信貨櫃航運股的景氣及獲利，到目前全體投信基金持有長榮才2%，萬海及陽明的持股才1%(持有貨櫃航運股比重越高者，績效一定很棒)，預期未來投信基金認錯回補的壓力將會大增。

掌握台股輪動脈絡做投資

若從去年3月底大漲以來的個股輪動節奏，往往是個股率先大漲表態的股票，往往也會是最早見到股價高點，如台積電、高價千金股、工具機股。

從去年 3 月底大漲表態以來，今年初在各方吹捧下，股價超漲在基本面之前，而後分別在1月及2月見到最高點，然後往下跌及震盪做頭；除非後續基本面及獲利大幅超出市場預期，股價才可能會再創新高，不然的話，就是做第二段反彈(或M頭)，此時則是最好的減碼時機。因為等到大盤從高點往下修正或是資金轉移到其他更有利可圖的股票，已見到最高點的個股再做完第二段反彈波後，可能就會開始進入第三段下跌段。近期個股或將見到高點或是已見到高點且開始往下修正的股票，或將是4月9日當周及上周股價衝高再往下跌的部分漲勢大幅超越基本面的IC設計股及電子股、生技股、投機股，尤其是從農曆過年後以來股價大拉數倍的投機股。至於股價比較晚上漲表現，往往也會比較晚見到高點，如近期才開始上漲的傳產漲價股及部分電子股；只要基本面及獲利優於市場預期，且因本益比低及價值低估，近期股價應該會表現不錯，其中自然是以貨櫃航運股及面板股為代表。

由於貨櫃航運股及面板股從去年4月反彈上來，從去年5月~9月一直還在低檔盤旋，即使基本面已大幅轉好，但因其他股票漲勢凌厲，短線較有利可圖，投資人及法人不會想投資這種股價牛皮股，因而股價從 8月中開始往上漲，漲勢溫吞；又因股價上漲過程中，很多人不相信基本面轉好，許多投資人以短線投資及當沖來操作，使得股價震盪相當激烈。即使隨著近期產業趨勢越來越佳、貨櫃航運股及面板股的獲利越來越好且超出市場預期、本益比很低、外資及券商開始認錯及開始上修獲利及目標價、近期市場資金從超漲的高本益比個股退出，逐漸轉移到貨櫃航運股及面板股，但是三大法人認錯回補貨櫃航運股的速度很慢，甚至外資還在賣出。就是因為貨櫃航運股股價從上漲過程中，還是有很多人不相信，尤其三大法人持股太過偏低，預期股價仍會在懷疑中成長，直到市場一窩蜂搶進投資使得股價超漲， 屆時股價可能才會見到高點，預期這波高點也會在往後幾個月才會出現。

護國艦隊大啟航，漲價股才敢漲

上周傳產漲價股如貨櫃航運、水泥、鋼鐵、塑化、造紙、散裝、航空等躍出盤面，在電子股漲多修正之際，成為撐盤重心，其實只是呼應最近一個多月來跟投資人說過的投資方向；而且大盤居然不再是台積電一個人的武林以及不再是電子股獨強，指數站上1萬7千點。

主因貨櫃航運報價上漲、鋼鐵因中國供給面改革及預期美國基建需求的推升，鋼鐵及水泥報價上漲使得股價大漲、BDI 指數大漲也帶動散裝航運股價上漲，也推升中低價的塑化股上漲，再進一步推升中高價的台塑集團上漲，加上電子股反彈，類股輪動健康。目前中低價電子漲價股以面板股為領頭羊，包含相關的零組件股票(不過股價大漲的驅動IC股可能也要開始見好就收， 因為缺貨時間不會太長，股價大漲也已表現最好的情況)，部分股價位階較低的漲價股及價值成長的電子股強勢；傳產股則要將貨櫃航運股擺在任何傳產漲價股最優先順序，因為貨櫃航運股敢漲，其他中低價漲價股才敢漲。近期的確也因獲利大好的貨櫃航運股大漲，拉開股價上檔空間及比價空間，才使得今年獲利轉好且本益比較低的水泥、鋼鐵、塑化、造紙、散裝、航空等中低價股上漲，也才會推升中高價傳產漲價股上漲；配合近期電子股反彈及少數價值低估的電子股強勢及創新高，指數在4月創新高。甚至4月 14日指數盤中突然大跌200多點，雖因台積電由黑翻紅墊高指數，但是若非護國艦隊的貨櫃航運股率先翻紅及衝高，帶領其他中低價漲價股上漲，指數也岌岌可危。也就是說，目前護國艦隊的貨櫃航運股已成為台股漲跌的指標股及護盤股，近期中低價漲價股大漲後，未來還想要上漲的話，還是要看長榮、陽明及萬海，目前都要先尊重陽明的股價了。

因為今年EPS超過20元的長榮、陽明及萬海等公司，若是股價不再往上漲，獲利不到長榮、陽明及萬海等1/4~1/3 EPS的中低價水泥、鋼鐵、塑化、造紙、散裝、航空等中低價股，股價大漲到碰到接近長榮、陽明及萬海股價天花板，可能就會回跌下來；因為股價會以 EPS高低為依歸，會有股價倫理及比價效應，除非長榮、陽明及萬海再往上大漲，拉大上檔空間，中低價股才能再漲(既然大家都是景氣循環股，股價自然應該擺在同等位置)。推論貨櫃航運股股價可能在入列MSCI指數及台灣50指數成分股之後，加上那時也要除息，將在三大法人及投資人持股太低及認錯回補之下，預期股價可能再往上衝一波，如同南電入列一樣，才會見到高點；屆時也可能會帶領水泥、鋼鐵、塑化、造紙、散裝、航空等中低價股及中高價的台塑集團股股價上漲。不過，大盤及個股在4月創新高，5月中財報公布之際，建議投資人應該調整持股，股價高估及大漲在基本面之前者，包含近期股價大漲但獲利還出不來的漲價股，見好就收；此時投資應找股價比較晚表態且價值低估者，才會有機會投資獲利。

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