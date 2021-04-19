日盛盤前｜台股收盤創新高 短線提防震盪

美國新屋開工數升至2006年以來最高，摩根士丹利財報超預期，帶動道瓊及S&P500指數再創高，但費半指數相對弱勢，美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.56%至+0.48%，其中道瓊指數漲幅表現最強，台積電ADR上漲41%，聯電ADR上漲2.38%，特斯拉上漲0.13%，蘋果下跌0.25%。

量價及技術面：

量能：量增上漲，惟短線有量價背離疑慮。 均線：收盤創新高，下檔支撐為5日線(約16,957點附近)，壓力為17,300點附近。 技術指標：日KD進入超買區，短線仍要提防震盪。

櫃買指數上漲55%，收在210.74點。短線支撐為205點附近，壓力為216點附近。

觀盤重點

台股加權指數上周五(4/16)儘管2330台積電出現法說會利多不漲但在原物料族群大漲帶領下指數再創新高，就台股技術面，短線上仍沿5日線走揚，惟技術面出現量價背離疑慮，加上外資期貨空單再度增加，操作上勿過度追高，可靜待強勢股量縮拉回後再布局，選股佈局上可留意封測、NB、金融及航運、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。

受歐美鋼價持續創新高，國際扁鋼胚原料每公噸報價逾800美元，加上國內外市場需求強勁、供料吃緊下，2014中鴻將於4/22(周四)開出5月內銷盤價，可望拚11連漲。市場預期，熱軋、冷軋及熱鍍鋅等大宗底材鋼品，每公噸可能大漲2,000～2,500元以上，漲幅逾8％，甚至漲幅有機會超越2002中鋼。

貨櫃海運會好到什麼時候？根據國際貨櫃船東業者Seaspan預估，這波貨櫃海運的「爆炸性」榮景，可望看到2023至2024年，換言之，未來三到四年內貨櫃海運將持續「高獲利」，業界說，這也無怪乎海運三雄2603長榮、2615萬海等業者積極買船、造櫃。長賜輪擱淺效應顯現，主要港口航班準點率持續偏低，加上北美多地爆發碼頭工人罷工，帶動歐美航線海運運價走揚，根據最新報價，遠東到美西、美東運價雙雙寫下新高。

2454聯發科衝刺高階技術報捷，新一代5G旗艦晶片傳由原本外界預期的5奈米製程生產，升級到4奈米，同時開出3奈米產品，成為2330台積電4奈米和3奈米的第一家客戶，量產進度可望與蘋果相當，並已拿下OPPO、vivo、小米等非蘋大廠訂單，成為制霸5G晶片市場的關鍵秘密武器。

2327國巨集團喜迎新一波大成長期，不僅優先供應2317鴻海集團被動元件的策略聯盟效益正擴大發酵，搭上2317鴻海電動車大擴張、MIH聯盟成員突破1,500家，引爆對被動元件需求的商機列車。

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