日盛盤後｜指數再創新高 原物料族群領漲

美股四大指數上漲，台股早盤因台積電法說會後股價出現利多不漲，指數一度遭遇賣壓震盪，但所幸原物料族群領軍上漲維持盤面多頭氣勢，指數再度拉高，收盤再創新高，OTC指數漲幅比集中市場來的大。盤面多方資金聚焦鋼鐵、航運、塑化、電纜及玻陶相關個股，終場指數上漲82.08點，漲幅0.48%，收在17,158.81點，成交金額為4,280.94億元。三大法人合計買超73.01億元：外資買超61.01億元、投信賣超2.11億元、自營商買超14.1億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：量增上漲，惟短線有量價背離疑慮。

均線：收盤創新高，下檔支撐為5日線(約16,957點附近)，壓力為17,300點附近。

技術指標：日KD進入超買區，短線仍要提防震盪。

櫃買指數上漲0.55%，收在210.74點。短線支撐為205點附近，壓力為216點附近。

台股選股方向可留意封測、NB、金融及航運、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。

觀盤重點：原物料族群領軍上漲

鋼鐵：龍頭股2002中鋼開出5月盤價平均漲幅8.1%，依舊比國際行情便宜100美元以上，以穩健推升價格策略開盤，今年底前鋼市樂觀向好，股價再度大漲創新高，同集團2014中鴻股價攻上漲停，鋼鐵類股分類指數漲幅超過6%，為現階段盤面強勢主流股。

航運：受惠全球景氣復甦，運價調漲，海運股2603長榮、2615萬海持續強勢上漲，周五股價均再創波段新高；另外受惠鐵礦砂需求旺 BCI一周上漲逾2成，散裝航運也接棒而上，2612中航及2606裕民盤中皆攻上漲停。

塑化：國際油價近期再度上漲，塑化原物料報價居高不下，塑化龍頭股1301台塑股價再創波段新高，二線塑化股更是狂飆，1304台聚、1308亞聚股價攻上漲停。

操作建議

台股加權指數周五儘管2330台積電出現法說會利多不漲，但在原物料族群大漲帶領下指數再創新高，就台股技術面，短線上仍沿5日線走揚，惟技術面出現量價背離疑慮，加上外資期貨空單再度增加，操作上勿過度追高，可靜待強勢股量縮拉回後再布局，選股佈局上可留意封測、NB、金融及航運、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。

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