日盛盤前｜美股四大指數漲 台股短線整理

美國上周初請失業救濟人數創去年 11 月 28 日以來最少的一周，拜登政府試圖在無需共和黨支持的情況下繼續推進9 兆美元的經濟刺激計劃，並重申通過外交修復同盟關係來恢復美國在全球領導地位的承諾。週四美股上漲，漲幅介於0.86至1.23％，美股四大指數短期偏多整理。APPLE上漲2.58%，TESLA下跌0.56%，台積電ADR上漲0.51%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利盤勢止穩。 均線：支撐為15,400點至15,500點，壓力為15,900點至16,000點。 技術指標：KD開口向上，9日K值在50附近，短線整理。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為177點附近，壓力為185點左右，KD技術指標開口向上，9日K值小於50，短線整理。

觀盤重點

觀察台股指數是否能守穩月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為第四季財報優、1月營收靓、2021年展望佳、電動車、半導體、5G、金融、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

2317鴻海公布元月合併營收為5,002.2億元，為歷年同期最佳。主要是受惠蘋果iPhone 12系列需求強勁所帶動，看好鴻海本季營運有望是歷年最旺的第1季，單季營收可望攀上同期新高。

面板雙虎去年第四季大賺！2409友達稅後淨利逾84億元、3481群創獲利更破百億元，單季獲利雙雙創下三年來的單季高點，幾乎是每天開門就賺1億元！隨著下半年獲利暴增，雙虎2020年營運也轉虧為盈，友達全年稅後淨利約76億元，每股盈餘約0.36元，群創全年稅後淨利約16億元，每股盈餘0.17元。

驅動IC大廠聯詠（3034）公告2020年全年財報，全年稅後淨利達17億元，繳出年成長近五成的歷史新高成績單，每股淨利19.42元。對於2021年第一季展望，聯詠總經理王守仁指出，單季合併營收將達到252～260億元，毛利亦有望再度成長。

半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（4）日舉行法說會，營運長表示，打線封裝需求比預期更強，原本預期供不應求狀況會到今年上半年，現在看來「會缺一整年」。他說，就日月光投控而言，首季美元計價封測事業生意量與產能利用率，將與去年第4季類似，強勁的態勢是「過去30年未見」，今年營收可望逐季成長，

高速傳輸IC設計晶片廠譜瑞（4966）昨（4）日召開法說公布自結財報與展望，去年第4季單季營業淨利約3,329萬美元（約新台幣3億元），季減約14%，年增47.3%；單季每股稅後純益（EPS）約新台幣12.12元。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!