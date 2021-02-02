日盛盤後｜指數站回10日線 半導體族群領軍反彈

美股科技股大漲的利多帶動周二亞股走強；台股在半導體等權值股領軍下，開盤跳空開高走高，收盤成功站上10日線，OTC指數漲幅比集中市場小，收盤仍在10日線之下。

盤面資金聚焦半導體權值股、IC設計、塑化、航運及矽晶圓，終場指數上漲349.96點，漲幅2.27%，收在15,760.05點，成交金額為3,092.39億元。三大法人合計買超97.98億元：外資買超92.94億元、投信買超7.86億元、自營商賣超2.82億元。

美股科技股大漲的利多帶動周二亞股走強；台股在半導體等權值股領軍下，開盤跳空開高走高，收盤成功站上10日線，OTC指數漲幅比集中市場小，收盤仍在10日線之下。盤面資金聚焦半導體權值股、IC設計、塑化、航運及矽晶圓，終場指數上漲349.96點，漲幅2.27%，收在15,760.05點，成交金額為3,092.39億元。三大法人合計買超97.98億元：外資買超92.94億元、投信買超7.86億元、自營商賣超2.82億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：上漲量增，後續上漲須量增、下跌須量縮。

均線：站上10日線，下檔支撐為5日線（約15,485點）附近，壓力為16,000點附近。

技術指標：日KD開口收斂，觀察是否黃金交叉。

櫃買指數上漲1.70%，收在183.45點。短線支撐為180點附近，壓力為186點附近。

台股選股方向可留意封測、遊戲、IC設計、車用、高爾夫球具等。

觀盤重點：權值股再度轉強帶領指數上漲

半導體：護國神山2330台積電在經過外資接連多日賣超後，2/1出現開始回補，加上ADR大漲周二股價轉強站上10日線，也帶動其他晶圓代工廠2303聯電及5347世界股價同步出現反彈；封測大廠3711日月光投控訂單能見度到上半年，周二股價反彈順利站上月線。

IC設計：龍頭股2454聯發科股價再創新高，帶動整體IC設計族群吸引資金進駐，IP設計大廠3529力旺及6533晶心科股價攻上漲停，另外3034聯詠、2379瑞昱股價反彈上漲超過3%。

矽晶圓：全球半導體產能供不應求，矽晶圓出貨暢旺且供給吃緊，6488環球晶股價反彈站上10日線，也帶動5483中美晶股價出現反彈超過5%。

航運：國際貨櫃短缺，相關航運股股價經過修正至季線附近後，週二出現反彈，2603長榮、2609陽明盤中雙雙攻上漲停。

操作建議

台股周二因美股上漲出現反彈，收盤站上10日線，由於即將面臨農曆年封關的長假節前變現賣壓，外資期貨仍持有空單，因此短線上我們認為加權指數應會在月線區間震盪，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮再逢低布局，選股佈局上可留意封測、遊戲、IC設計、車用、高爾夫球具等。

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