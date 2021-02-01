日盛盤前｜美股四大指數收黑 台股價跌量縮

美國經濟數據12月個人支出月增率報-0.2％，前值自-0.4%下修至-0.7%，而上週五美股四大指數全面收黑，跌幅介於-1.64至-2.03%。其中指標股特斯拉跌逾5%、Apple下跌74%、AMD跌逾2%、台積電ADR跌3.43%。

台股目前5日線(15,572點)、10日線(15,732點)、月線(15,552點)之下，尾盤跌幅擴大，最終下跌57點，跌幅1.80%，收在15,138.31點，成交金額為3,589.21億元。三大法人合計賣超385.05億元，外資賣超346.98億元、投信買超2.13億元、自營商賣超40.21億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量縮，尚需拉長時間觀察。 均線：支撐為整數關卡15,000點附近，壓力為月線高點(約15,552)點附近。 技術指標：KD向下，短線高檔整理。

櫃買指數跌幅94%，收在179.54點，同步加權指數弱勢。支撐為約177點附近，壓力為月線(約185點)附近，KD向下，短線整理格局。

觀盤重點

指數已跳空失守月線，因此操作建議持股比重調整至四成以下，靜待指數回穩，目前觀察能否重返五日線之上，方有止跌機會，否則指數屬於整理格局，台股選股方向為高殖利率、車用相關、半導體、內需、金融等族群。

聯發科（2454）5G手機晶片熱銷之際，非手機業務也傳出好消息，旗下公司絡達，打入蘋果100%持股的潮牌耳機廠Beats供應鏈，預計2、3月開始出貨。針對打入Beats耳機供應鏈，聯發科表示「無法評論」，由於導入Beats耳機，也凸顯蘋果對產品價格與性價比更敏感，或是聯發科的新機會。

凱美（2375）1日起正式認列旺詮營收，旺詮已接單未出貨的晶片電阻逾800億顆，B／B值已經超過四倍，甫接手旺詮的凱美董事長表示，旺詮將啟動三大廠區整併、擴大市占率，8月之前，將整體月產能拉升至420億顆，成為唯一擴產的台廠，並盼三年內晉身為全球第二大。

DOP（可塑劑）大廠聯成（1313）旗下高雄林園廠29日晚間發生火警，公司昨（31）日發布重大訊息指出，此次意外粗估帳務財產損失約2,700萬元，受損產能將以庫存，及大陸廠及東南亞各子公司調度因應。

英特爾（Intel）、超微（AMD）等處理器大廠開始全面支援USB 4市場，甫推出M1處理器Mac產品線的蘋果也加入USB 4規格支援，業界預期USB 4市場需求將在2021年開始明顯攀升，進入下半年將進入爆發成長。相關供應鏈如5269祥碩、6104創惟、5351鈺創等有望受惠。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!