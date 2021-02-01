啟發盤勢｜「黑色星期五」挫美股 留意燿華、健鼎PCB股

美股四大指數於上週五皆下跌，悲觀情緒依然圍繞著疫情，輝瑞疫苗的生產短缺、分配和施打進度緩慢，而近期嬌生新冠疫苗的有效性僅達66%，較市場預期差，而且歐洲疫情惡化，對疫苗的出口採取限制措施，短期間壓制疫情的希望落空。此外，疫情持續蔓延，新的財政刺激卻還沒到位，在這段期間，市場對於負面消息都非常敏感。

上週五美股的下跌並未縮減風險偏好、嚴重衝擊美元，美元指數週五大致持平，報 90.57。此外，市場還在持續關注嬌生疫苗的消息，而且目前已經有數家公司推出疫苗，單一疫苗的負面消息對美元的衝擊有限，市場觀望心態濃厚。

4 月交割的黃金期貨價格上漲約 0.5%，收每盎司 1,850.30 美元。美股的下挫加深市場的不確定性，而且投資人也擔心經濟復甦將耗費比預期更久的時間，此外市場開始出現質疑的聲音，認為美股估值過高，已形成泡沫，這些因素成為近期金價的支撐。不過，影響黃金最重要的仍是疫情衝擊所帶來的W底衰退，在悲觀預期下，金價依然有上漲空間。

原油方面，3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌約 0.3%，收每桶 52.20 美元。3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲約 0.5%，收每桶 55.88 美元。從2月份開始，沙烏地阿拉伯即開始獨力減產100萬/日，雖然此前市場就已經開始在消化這個訊息，不過現在實際的動作執行依然能提振市場信心。另一方面，若原油價格上揚，有可能讓美國頁岩油生產商擴大供應，抵銷沙國的減產努力，一旦如此，預期沙國也不會再加碼減產，油價市場很容易陷入惡性競爭。

上週黑色星期五發威，蘋果股價在上週五下跌3.74%，部份蘋概股也受到影響，台廠PCB供應鏈首當其衝，雖然美股這次的下跌並不會造成長期的傷害，不過相關廠商的股價依然要特別注意，近期需關注臻鼎-KY、嘉聯益、燿華、健鼎等個股。

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