日盛盤後｜指數收復月線失利 面板、車用相對抗跌

台股目前5日線（15,572點）、10日線（15,732點）、月線（15,552點）之下，尾盤跌幅擴大，最終下跌277.57點，跌幅1.80％，收在15,138.31點，成交金額為3,589.21億元。三大法人合計賣超385.05億元，外資賣超346.98億元、投信買超2.13億元、自營商賣超40.21億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量縮，尚需拉長時間觀察。

均線：支撐為整數關卡15,000點附近，壓力為月線高點（約15,552）點附近。

技術指標：KD向下，短線高檔整理。

櫃買指數跌幅1.94%，收在179.54點，同步加權指數弱勢。支撐為約177點附近，壓力為月線(約185點)附近，KD向下，短線整理格局。

指數已跳空失守月線，因此操作建議持股比重調整至四成以下，靜待指數回穩，目前觀察能否重返五日線之上，方有止跌機會，否則指數屬於整理格局，台股選股方向為高殖利率、車用相關、半導體、內需、金融等族群。

觀盤重點：面板、車用、電子標籤抗跌

電子標籤：訂單需求增溫，且供應呈現吃緊，族群有望受惠，相關個股如8069元太、3141晶宏等相對指數抗跌。

面板：2020年大尺吋面板出貨創下近十年新高，本季報價維持漲勢，相關個股如3481群創、2409友達有望受惠，6116彩晶、8105凌巨中小型尺吋面板股隨之反彈。

車用電子：車市逐漸谷底回升，新能源題材使電動車有所激勵，相關個股如3665貿聯KY、3257虹冠電、2231為升、4551智伸科等股價相對大盤強勢。

水泥：中國持續擴大基建，水泥穩健成長，相關個股如1101台泥、1102亞泥等先前股價修正後呈現抗跌走勢。

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