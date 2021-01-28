日盛盤後｜指數帶量失守月線 個股表現為主

因美股波動劇烈，周四亞洲股市同步出現回檔，周四台股加權指數以下跌182點的15,519點開出，失守月線（約15,532點）大關，加上農曆封關進入倒數，整體市場情緒偏向保守，最終加權指數下跌285.57點，收在15,415.88點，跌幅為1.82%，成交金額則為3635.22億元，籌碼方面，周四三大法人合計賣超329.54億元：外資賣超325.27億元、投信買超14.96億元、自營商賣超19.24億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：周四大盤呈價跌量增格局，現階段短線多方以量縮止穩為首要任務。

均線：指數周四暫失守月線（約15,532點），未來三個交易日內多方宜儘速站回月線，否則套牢壓力恐擴大。

技術指標：目前KD指標呈死亡交叉，且開口擴大，短線上呈震盪回檔格局。

櫃買指數周四終場下跌1.95%，收在183.09點，周四同步與加權指數失守月線（約186點）大關，下檔以整數關卡180點為守。

因國際股市回檔、國內疫情趨於嚴峻、農曆封關倒數，整體市場買盤縮手，加權指數表現承壓，現階段建議提高風險意識，避開均線下彎、法人賣超之個股，選股方面，則可留意車用、IC封測、NB/宅經濟、自行車。

觀盤重點：NB周邊、航運/空運相對抗跌

NB周邊 : 在遠距商機延續下，筆電出貨量可期，相關供應鏈包括鋰電池、連接器、鍵盤出貨可望同步攀升，2353宏碁持續扮演領漲角色，周四強勢創波段新高，NB相關個股包括3231緯創、2324仁寶、3005神基、3323加百裕、3217優群、2387精元逆勢上漲。

航運/空運 : 貨櫃航運市況持續緊俏，缺櫃問題短期仍無解，航運股2603長榮、2615萬海近日在跌深後，股價於周四向上彈升，而由於海運塞港、運價成本提升，海運急單改走空運，激勵2610華航、2618長榮航周四上漲。

偏光片 : 偏光片材料補償膜因供應商歲修，造成供給吃緊，加上面板需求強勁，連帶使得偏光片需求維持高檔，因供需吃緊，偏光片出現漲價效應，8215明基材、4960誠美材周四股價逆勢收紅。

運動風 : 居家運動風潮持續、帶動健身器材出貨，相關個股1736喬山周四股價抗跌，1593祺驊創波段新高，另外，在後疫情時代，高爾夫運動是目前相對安全健康的戶外活動，隨需求回溫，將有利8924大田營運。

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