啟發盤勢｜留意車用晶片需求商機股

全球新冠確診人數突破一億人，而且持續攀升，市場的不確定性也迅速上揚，拖累美股四大指數齊下跌。另美國的明尼蘇達州發現首起巴西變種病毒的案例，而且英國因新冠病毒死亡的人數已高達10萬人，疫苗的接種進度已成為影響市場投資人信心的關鍵。

國際貨幣基金(IMF)昨日發佈報告顯示，雖然疫情狀況尚有可能升溫，不過在疫苗的增產，以及各國政府的逐步施打下，預估2021年全球GDP成長率將達到5.5%，較去年10月的預測值高0.3%，經濟逐漸轉好的預期也讓避險美元承壓，美元指數在週二 (26日) 下跌0.22%至 90.143，後續還須關注聯準會在週四的利率決議方向。

2月交割的黃金期貨價格下跌約0.2%，收每盎司1,850.90美元。市場普遍預期聯準會將持續維持鴿派立場，這將能成為金價的支撐，不過，週四也將公佈美國去年第四季的GDP，若數據表現良好，此時金價就有可能面臨下跌的壓力。

原油方面，3月交割的WTI原油期貨價格下跌約0.3%，收每桶52.61美元。3月交割的布蘭特原油期貨價格上漲近0.1%，收每桶55.91美元。近期地緣政治的不確定性讓原油市場呈現錯綜複雜的局面，沙烏地阿拉伯的首都利雅得遭飛彈襲擊，倘若衝突一旦擴大，短期內將推升油價走勢。

IMF預期今年的經濟成長將擴大至5.5%，預期民間消費的升溫也會拉抬車用市場，而且近期全球車用晶片的需求不斷上揚，供不應求，讓矽晶圓的訂單明顯攀升，台廠供應鏈產能全開，近期可關注相關概念股，環球晶、合晶、台勝科及嘉晶等個股。

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