日盛盤後｜指數跌破10日線 工具機逆勢走強

美股科技股創新高的利多並未帶動周二亞股走強；台股早盤一度開高但上檔賣壓仍大，加上盤中傳出本土疫情監控人數將擴大利空，賣壓再度出籠跌破10日線，OTC指數跌幅比集中市場小。盤面資金聚焦防疫股、高爾夫球具、工具機、車用及部分IC設計，終場指數下跌287.69點，跌幅1.80%，收在15,658.85點，成交金額為3,575.71億元。三大法人合計賣超351.26億元：外資賣超288.73億元、投信買超5.01億元、自營商賣超67.54億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：量縮下跌，後續上漲須量增、下跌須量縮。

均線：跌破10日線，下檔支撐為月線（約15,434點）附近，壓力為16,000點附近。

技術指標：日KD向下開口擴大，短線上要提防再下探低點。

觀盤重點：工具機、高爾夫球具、車用股表現強勢

防疫股：台灣疫情持續擴大，相關防疫股成為市場資金避風港，口罩股三雄1325恆大、9919康那香、6504南六盤中一度出現買盤急拉；清潔股1732毛寶再度出量大漲，股價再創波段新高；生技檢測股4171瑞基、1760寶齡富錦股價收紅。

高爾夫球具：隨著歐美解封後，高爾夫球運動需求回溫，8924大田、8938明安今年上半年營運動能法人持樂觀預期，周二股價紛紛出現跳空上漲，收盤站上季線。

工具機：晶圓機器人及晶圓系統今年接單爆滿，滾珠螺桿及線性滑軌等元件第二、三季滿載，4576大銀微系統應客戶要求提前備貨，股價攻上漲停，其他相關工具機廠4540全球傳動也同樣攻上漲停，1597直得、1590亞德客-KY股價再創波段新高。

操作建議

台股周二因亞股回檔及國內疫情持續困擾下出現下跌，收盤跌破10日線，由於外資期貨空單仍持有2萬口以上，加上即將面臨封關節前賣壓，短線上我們認為加權指數恐面臨震盪整理，下檔支撐留意月線是否有守，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮在逢低布局，選股佈局上可留意遊戲、IC設計、車用、高爾夫球具、自行車等。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!