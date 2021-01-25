日盛盤後｜疫情影響 指數回測10日線有守

在英特爾仍將自行生產大部分晶片，造成上週五台積電ADR修正，加上國內疫情的隔離對象擴大至5,000人，使週一台股以16,006.21點小跌開出後，在2330台積電、2454聯發科等權值股走弱下，指數震盪走低，最低來到下跌246.4點的15,772.63點，隨後在文創、玻陶、塑膠、生技防疫、鋼鐵等類股撐盤下，指數震盪走高，終場加權指數以下跌72.49點的15,946.54點作收，跌幅0.45%，成交量3,556 .75億元。三大法人合計賣超154.43億元：外資賣超209.76億元、投信買超41.46億元、自營商買超13.86億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量縮，5日與10日均量持續走揚，有利多頭走勢。

均線： 1月18日與1月25兩次利空測試10日線均有撐，因此未出現帶量長黑摜破10日線前，偏多操作。

技術指標：日KD在1/15出現死亡交叉，週一K、D值跌均破80，未出現黃金交叉前，恐持續整理。

櫃買指數：開平高震盪小幅走高，收在188.03點，漲0.12%，近期在182.34~190.12點間作箱型整理

近期兩次疫情衝擊，在類股與個股輪漲下，指數下測10日線均有撐，未出現帶量長黑摜破10日線前，偏多操作為宜。

觀盤重點：生技防疫、手遊、鋼鐵、塑膠、被動元件等走強

生技防疫：在疫情指揮中心擴大隔離對象至5,000人的影響下，由4108懷特、1781合世、1732毛寶、4114健喬、4102永日漲停領軍，包括4171瑞基、8436大江、4123晟德、4133亞諾法、1734杏輝、1799易威、4105東洋、9919康那香、4130健亞、9103美德醫療-DR、6582申豐等均有5%以上的漲幅。

鋼鐵股 : 在中鋼開出2月份內銷盤價全面大漲，不鏽鋼及鋁捲板市況好轉下，今年首季鋼鐵股營運看俏，由2007燁興漲停領軍，包括2028威致、2029盛餘、9958世紀鋼、2027大成鋼、2032新鋼等均有3.8%以上的漲幅。

手遊概念股:進入寒假的手遊旺季，買盤湧入手遊概念股，包括6169昱泉、3293鈊象、3086華義等均有5.6%以上的漲幅。

操作建議

週一台股雖受台積電ADR修正與國內疫情影響，一度大跌246點，但在指數的均線與均量持續上揚，全球金融市場資金充沛，但以美國疫情嚴峻但美股四大指數卻續創新高的走勢來看，短線受疫情衝擊拉回反而或許是個不錯的佈局時點。台股短線可留意: 生技防疫、手遊、鋼鐵、塑膠、被動元件等。

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