啟發盤勢｜美復甦穩步成長 留意電動車概念股

美國於22日公佈的1月Market製造業PMI初值和服務業PMI初值，分別為59.1與57.5，皆優於預期，顯示市場對於經濟復甦樂觀。此外，葉倫在參議院的金融委員會中以26比0全票通過聽證會，參議院通過葉倫的財政部長提名機會相當大，由於她過往擔任聯準會主席的經歷，市場期待新政府的財政政策與貨幣政策能更協調，而且她對於擴大舉債的立場，也將推升市場風險偏好，推升風險資產價格。

美國近期的經濟數據表現優於其它主要國家，日本12月核心CPI為-1%，澳洲12月零售銷售月率下滑-4.2%，歐元區1月製造業PMI和服務業PMI分別為54.7與45，皆較前值更低，美國復甦速度優於其它國家的態勢明顯，這將吸引海外資金進入美國，也會在近期內支撐美元指數的價格。本周四聯準會將公佈今年首度的利率決議，在外部大環境不確定性仍高、經濟復甦依然脆弱的情況下，預料購債規模與利率水準應會維持現行水準。

中國大陸疫情在北方持續惡化，市場的風險胃納被壓制，資金轉而擁抱避險產品，黃金價格將受到支撐，倘若該地疫情進一步蔓延，金價也有機會在短期內大幅攀升。另一方面，拜登的大規模刺激措施要在參議院闖關也絕非易事，民主黨只掌握微弱多數，若到時刺激措施的規模被削減，不如市場預期，這時黃金還有上漲空間。

美國在23日公佈EIA原油庫存數據，庫存大增435.1萬桶，市場供給增加，衝擊短期油價表現。此外，中國春節即將到來，當地政府已經採取許多限制措施，力圖減少返鄉人潮，原油的需求料將大幅下滑。另一方面，歐洲央行警告，歐元區將呈現「W型復甦」，出現第二次衰退的可能性相當大，在經濟萎縮加劇的情況下，短期內油價將承受更多壓力。

拜登上台後，由於市場預期他偏左派的施政理念，將推升環保、綠能概念股，電動車也受惠其中，除了硬體設備外，車載運用也是逐漸受到注目的一環，加上鴻海MIH的電動車平台力圖整合產業鏈，讓台廠切入前裝市場成為規格設計的主導者，近期可關注佳世達、友通、鴻海等個股。

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