宏遠盤前| 逢高減碼過好年

提防漲多回檔修正

美股大漲帶動全球股市上漲，台灣又因資金行情及匯集幾個異常好的產業情 況，又因外資認錯回補、資金行情持續、軋空，造就台股個股股價大漲，推升台股指數從2020年10月底到2021年元月至今，台股大漲約3,473點。由於近期大盤及個股漲幅過大，或可能因下列負面因素而使得大盤及個股震盪加劇及漲多拉回，建議股價漲幅已大的個股，逢高減碼降低持股，過好年。歸納注意七點：

1.市場預期川普下台及拜登上任之際，美股將會拉到最高點，即使拜登上任仍然會刺激景氣，但美股已大漲事先反應，可能未來美股上檔空間不大，漲多回檔的壓力可能較重。

2.雖然肺炎疫苗出現，但緩不濟急，目前肺炎疫情越來越嚴重，全球確診人數即將破億，尤其在嚴寒之際更容易出現肺炎疫情增加，將會影響全球景氣及股市。

3.葉倫對直言加密貨幣常被用於洗錢，提倡減少使用加密貨幣，近期比特幣價格大幅下跌。Tesla股價被提升到1千美元以上目標價，但Apple將進入電動車領域、通用結合微軟進軍自動駕駛、各家車廠積極投入電動車領域，如保時捷(Taycan) 及福斯(ID4)，價格很殺，近期Tesla在歐洲市場節節敗退、Tesla生產瑕疵開始增加，上述原因不利Tesla。需提防比特幣及Tesla股價泡沫破滅的可能。

4..2020下半年至今集中下單、轉單效應、缺貨之際超額下單、產能不足造成產品大漲價，使得相關漲價股成投資主角，但是半導體、IC 設計股、工具機等股價在市場過度追捧大漲到不合理的股價，甚至沒有賺錢的三四線半導體股價都漲到很誇張的股價，要非常小心泡沫滅的可能，見好就收。

5.即使市場不認同，Intel執行長說：2023年大多數產品仍會由內部生產，這是基於美國戰略利益考量，上週五Intel股價大跌，但台積電股價早已反應Intel委外代工，因Intel不會將先進產品委外，短線台積電股價恐將失去上漲動能；且近期台積電籌碼凌亂也可能出現漲多回檔修正。

6.去年底及今年初外資大舉回補台股，使得大盤指數及個股大漲，但因近期外資期貨空單大增，若因美股不幸也在此時下跌的話，不排除外資可能轉買為賣，賣現貨來壓低指數。

7.2月5日以後的農曆過年封關，封關前的賣壓會提早在1月中下旬 出現，不會等到2月初封關前才出現，對股價大漲及偏主力及投機色彩的少數電子股，殺傷力會比較大。

短線持續類股輪動

2020下半年至今集中下單、轉單效應、缺貨之際超額下單、產能不足造成產 品大漲價，使得相關漲價股成投資主角，但是半導體、IC 設計股、工具機等類股在市場過度追捧下，已大漲到非常不合理的股價，應該要見好就收。至於受到資金排擠而下跌一段時間的電子中下游績優股、水泥股、 貨櫃航運股、風電股、鋼鐵股則是可以低接；不過，若是農曆年前上述類股有反彈較多的幅度，也建議調節部分持股，不要抱太多股票過年，以免農曆年期間若是美股大跌，台股開紅盤將會補跌。近期許多個股漲太多及籌碼太凌亂，尤其漲太多的上游半導體、IC設計股、工具機等個股，股價漲太多本身就是最大利空，股價漲太多本來就出現潛在的獲利了結賣壓；如果不幸出現上述幾種負面因素，將可能使近期台股大盤指數及個股出現漲多回跌，倘若美股也出現漲多回跌，股價漲多的個股，拉回修正的壓力就會較大一些。但若本週美股、台股及個股沒有回檔修正，甚至還持續衝高的話，則是不建議持有太多股票過年，因為需提防新曆年過後開紅盤漲不多，就直接下跌的可能性。

封關前賣壓若宣洩完，可酌接

若美股、台股及個股在1月中旬到2月初封關過農曆年前有適度修正或有回檔較多，則可在2月初封關前酌量承接一些跌深的業績股來抱股過年，但持股五成左右就好，剩下的資金則觀察農曆年期間美股走勢，再決定是否在開紅盤繼續回補一些有回跌修正的強勢股。但新年開紅盤到第一季，若股價有再大漲，則逢高賣出，維持區間操作就好。其一是因WFH對NB/PC/MB/平板/電視、網通、線上教學等需求大增，以及2020年下半年至今過度集中下單的出貨高峰在今年第二季近尾聲，且下游廠商對上游廠商重複下單將使庫存過高，將使第二季以後需求大降，業績表現將會不如預期；其二是台幣大幅升值對外銷公司不利，漲多的股價面臨年報及季報公布檢驗前，可能就會先下跌，然後又因基本面趨勢在第二季由高點反轉往下的可能性大，預期指數及個股持續修正的機會大，不建議在第一季末及第二季初大量持股。其三是需提防全球股市及個股在1月中下旬到2月初的修正，再由2月初反彈幾週(做右肩反彈)，股價反彈完畢後出現一個M頭格局，然後出現較多的修正。或是一直衝高到2月初，在農曆年前後往下修正，指數及個股股價修正後再出現右肩反彈，再建構一個M頭格局，然後出現較多的修正。

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