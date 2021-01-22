日盛盤後｜指數壓回 聯電、鴻海逆勢撐盤

雖然美股持續創高，但盤後intel 法說未如市場預期釋出委外訂單，2330台積電開盤重挫3%，帶動加權指數下跌168點開出，盤中2317鴻海、2303聯電逆勢撐盤，終場加權指數收在16,019.03點，下跌134點，跌幅0.83%。

受惠矽晶圓強勢上漲，OTC指數開平走高，收盤上漲1.94%，報收187.80點，目前短壓為前波高點190.21。

加權技術面與籌碼面：

均線：周五台股收小紅十字線，短天期均線呈現多頭排列。

量能：22日成交量4,091.02億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

技術指標：日KD指標、MACD柱狀體高檔向下。

法人籌碼：法人籌碼：三大法人合計-305.62億元；外資-343.86億元、投信+25.85億元、自營商+12.39億元。

觀盤重點：鴻海、聯電逆勢撐盤

半導體：intel盤後法說，表示未來晶片仍將以自行生產為主，周五早盤2330台積電失望性賣壓出籠，收649元，下跌3.57%。2303聯電則再創波段高，5347世界先進則逆勢收紅。

鴻海集團：市場傳apple將砍iPhone mini 200萬隻訂單，並且轉生產iPhone RPO，推升2317鴻海創波段新高。同集團2354鴻準、2328廣宇、5243乙盛-KY股價轉強。

面板雙虎3481群創、2409友達分別傳出獲任天堂、蘋果採用，周五再度轉強，收盤上漲超過2.5%。此外，8069元太股價強勢上漲。

ABF：受惠5G通訊、AI人工智慧、高效能運算（HPC）、雲端等應用持續成長，8046南電強攻漲停、3037欣興、3189景碩即將挑戰前高。

PA：5G手機逐漸放量，推升PA3雄8086宏捷科、2455全新股價再創波段新高，3105穩懋則高檔震盪。

航運股：2609陽明、2603長榮外資由賣轉買，週五股價重回5日線之上。

觀盤重點

目前國際股市持續攀高，台股維持延5日線緩步上揚，短線操作仍可留意半導體、IC設計、5G等具有成長性的相關題材，但台股市場資金有過度集中，當沖比過高的現象，不宜過度追高，嚴設停損點。

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