日盛盤後｜半導體、IC設計領軍 指數再創新高

受到美國股市創高帶動，周四台股小幅高開後，隨即在2330台積電、2454聯發科、2317鴻海等電子權值股合力推升，盤中再創16,238.46點新高，終場加權指數收在16,153.77點，上漲2.20%。

OTC指數開低走高，收盤上漲0.68%，報收184.23點，目前短壓為前波高點190.21。

加權技術面與籌碼面：

均線：周四台股收長紅K棒，短天期均線呈現多頭排列。

量能：成交量3,592.90億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

技術指標：日KD指標高檔向上，MACD柱狀體轉為上揚。

法人籌碼：三大法人合計+33.32億元；外資+20.80億元、投信-7.77億元、自營商+20.30億元。

觀盤重點：半導體、IC設計強勢領攻

半導體：intel即將召開法說，市場預期2330台積電有望接獲委外訂單，外資券商陸續調高目標價，周四股價一路震盪上漲，盤中創679元的歷史新高價，帶動2303聯電在收高3.65%。此外。設備股3680家登、3587閎康、3413京鼎盤中強攻漲停板 。

IC設計：2454聯發科發表最新旗艦級天璣1200與1100行動處理器，外資券商目標價上看千元，股價再創935元的波段新高。此外，2379瑞昱外資連10買，股價一度挑戰500元大關 。

面板：面板雙虎3481群創、2409友達分別傳出獲任天堂、蘋果採用，周四早盤攻高，收盤上漲超過1.5%。

ABF：受惠5G通訊、AI人工智慧、高效能運算（HPC）、雲端等應用持續成長，3037欣興、8046南電、3189景碩族群漲勢整齊。

航運股：2609陽明、2603長榮外資由賣轉買，股價初見止跌回穩。

口罩防疫：早盤傳出疫情有變化，1325恆大、9919康那香一度衝高，但尾盤轉為下跌。

觀盤重點

目前國際股市持續攀高，台股維持延5日線緩步上揚，短線仍可留意半導體、IC設計、5G相關題材，但台股市場資金有過度集中跡象，不宜過度追高，嚴設停損點。

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