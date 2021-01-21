日盛盤前｜台股價跌量增 美股道瓊、標普和那指收漲

拜登宣誓就任美國第 46 任總統，市場對新刺激計畫寄予厚望，周三美股道瓊、標普和那指創歷史新高，終場四大指數除了費城半導體指數下跌27%外，其餘三大指數皆收漲，漲幅介於0.83%~1.97%之間。台積電 ADR 則下跌 0.50%。

周三台股向上開高，早盤最高點觸及16,004點，2330台積電成資金萬磁王、收漲19%，反觀多數中小型股賣壓沉重、甚至出現破底現象，終場加權指數下跌71.19點，收在15,806.18點，跌幅為0.45%，成交金額則為4188.97億元，籌碼方面，周三三大法人合計賣超268.19億元：外資賣超215.46億元、投信買超5.13億元、自營商賣超57.86億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：周三大盤呈價跌量增格局，出現背離，後續若修正，不宜再帶量。 均線：指數周三持續位在所有均線之上，目前以10日線(約15,612點)作為短線支撐。 技術指標：目前KD指標呈死亡交叉，短線上波動劇烈，留意資金比例控管。

櫃買指數周三終場下跌86%，收在182.98點，帶量失守月線(約184.6點)，近日觀察月線能否收復。

觀盤重點

雖然在2330台積電撐盤下，加權指數力守5日線未破，但實質上許多中小型股已與指數走勢明顯脫鉤，目前考量到台灣新冠疫情有升溫疑慮，建議控管資金水位，選股方面，可留意半導體設備、IC設計、封測、車用、生技等。

Mini LED需求漸漸升溫，也開始出現缺貨、漲價等消息，PCB廠部分，預期將由4958臻鼎、3044健鼎受惠，4958臻鼎目前量產已經準備就緒，配合客戶腳步，預期今年貢獻不小，3044健鼎去年下半年積極送樣，並已經通過認證，公司表示，正待客戶下達量產指令，預期最快第一季有望放量。

面板驅動IC封裝製程在2020年朝向塑膠基板薄膜覆晶（COP）發展，然而COP封裝良率提升出現瓶頸，業者近期回頭採用薄膜覆晶封裝（COF）製程，帶動COF基板需求明顯回升。在供不應求情況下，韓國COF基板廠第一季漲價15～20％，國內6147頎邦及6552易華電可望跟進。

先進製程關鍵極紫外光（EUV）供應商艾司摩爾（ASML），20日公布上季財報和本季財測優於預期，並對未來需求感到樂觀，EUV機台次系統模組代工廠6196帆宣可望同步受惠，截至去年(2020)底，帆宣的在手訂單為242億元，訂單能見度直達年底，母公司6414樺漢營運預期亦可受到挹注。

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